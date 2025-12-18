विज्ञापन
दिल्ली के बाद बीजिंग में सबसे ज्यादा दमघोंटू हवा! जानें दुनिया की 10 राजधानियों में AQI का हाल

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दावा किया है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के गठन के बाद दिल्ली में 200 से कम एक्यूआई वाले दिनों की संख्या बढ़ी है.

  • दिल्ली में गुरुवार को कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर दर्ज किया गया, जो प्रदूषण का गंभीर स्तर है
  • गुरुवार शाम करीब 6 बजे बीजिंग में एक्यूआई का स्तर गंभीर श्रेणी में 225 था, जो हैरानी की बात मानी जा रही है
  • पर्यावरण मंत्री के अनुसार, दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग बनने के बाद साफ हवा वाले दिनों की संख्या बढ़ी
राजधानी दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं रह गई है. दिल्ली में प्रदूषण फिर से गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है. गुरुवार को कई इलाकों में  एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार दर्ज किया गया. ऐसे में ये जानना दिलचस्प होगा कि दुनिया के 10 बड़े देशों की राजधानियों और भारत के पड़ोसी देशों में लोग कैसी हवा में सांस ले रहे हैं और वहां प्रदूषण का स्तर कितना है, आइए बताते हैं. 

राजधानीएयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)PM10 (µg/m³)PM2.5 (µg/m³)
दिल्ली, भारत531459341
बीजिंग, चीन225199150
इस्लामाबाद, पाकिस्तान170147180
ढाका, बांग्लादेश17010082
काठमांडू, नेपाल1398152
बगदाद, अफगानिस्तान642016
वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका2074
मॉस्को, रूस551611
कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया42148
ओटावा, कनाडा34146

* Source AQI.in, गुरुवार शाम करीब 6 बजे, AQI-US स्टैंडर्ड

दिल्ली में कहां-कितना प्रदूषण?

राजधानी दिल्ली गुरुवार को भी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों में शामिल रही. दिल्ली में कई जगहों पर एक्यूआई 350 से ऊपर मापा गया, वहीं कुछ इलाकों में यह 400 के पार पहुंच चुका है. ज्यादातर इलाकों में प्रदूषण ‘गंभीर' श्रेणी में बना हुआ है. आनंद विहार में एक्यूआई 418, विवेक विहार में 412, वजीरपुर में 403, रोहिणी में 397, अशोक विहार में 392, चांदनी चौक में 387, आरके पुरम में 383, सिरीफोर्ट में 382 और बवाना में 380 दर्ज किया गया. इसके अलावा डीटीयू दिल्ली में एक्यूआई 378, डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में 361, श्री अरबिंदो मार्ग में 318 और सीआरआरआई मथुरा रोड पर 324 रिकॉर्ड किया गया. 

चीन की राजधानी बीजिंग में 'गंभीर' प्रदूषण

सबसे प्रदूषित राजधानियों में खबर लिखे जाने के वक्त दिल्ली के बाद चीन की राजधानी बीजिंग का दूसरा नंबर था. AQI.in के मुताबिक, बीजिंग में शुक्रवार शाम करीब 6 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 221 था, जो गंभीर श्रेणी में आता है. बीजिंग शहर में प्रदूषणकारी तत्व पीएम 10 का स्तर 199 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर बताया गया, वहीं बारीक प्रदूषणकारी तत्व पीएम 2.5 का लेवल 146 रहा. 

बीजिंग में वैसे तो प्रदूषण कम ही रहता है, लेकिन गुरुवार को पॉल्यूशन बढ़ने को हैरानी से देखा जा रहा है. बीजिंग में 2016 से पहले दिल्ली जैसा ही बुरा हाल हुआ करता था, लेकिन उसके बाद सरकार ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया और एक अरब डॉलर की भारी भरकम राशि खर्च करके शहर को प्रदूषण मुक्त किया.

बीजिंग, दिल्ली में कितने दिन साफ हवा मिली

बीजिंग म्यूनिसपल अथॉरिटी के अधिकारियों का कहना है कि इस साल के पहले 11 महीनों में बीजिंग में 282 दिन अच्छी आबोहवा दर्ज की गई, जो पिछले साल इसी अवधि से 23 दिन ज्यादा है. दिल्ली की बात करें तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को दावा किया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के गठन के बाद 200 से कम एक्यूआई वाले दिनों की संख्या बढ़ी है.

(डिस्क्लेमरः दुनिया की राजधानियों में AQI का यह स्तर AQI.in बेवसाइट से AQI-US स्टैंडर्ड के आधार पर लिया गया है.)

