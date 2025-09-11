विज्ञापन
विशेष लिंक

केरल: दिमाग खाने वाले अमीबा से एक महीने में 6 मौतें, मलप्पुरम के 47 वर्षीय शख्स की भी जान गई

अमीबा के स्रोत का पता न लगा पाने की वजह से राज्य में, खासकर उत्तरी क्षेत्र में, संक्रमण को नियंत्रित करने के स्वास्थ्य अधिकारियों के प्रयासों में बाधा आ रही है, जहां पिछले एक महीने में तीन महीने के एक शिशु और नौ साल की एक बच्ची समेत छह की मौत हुई है.

Read Time: 3 mins
Share
केरल: दिमाग खाने वाले अमीबा से एक महीने में 6 मौतें, मलप्पुरम के 47 वर्षीय शख्स की भी जान गई
(फाइल फोटो)
  • मलप्पुरम जिले में अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस के कारण एक महीने में छह लोगों की मौत हो चुकी है
  • शाजी नामक 47 वर्षीय व्यक्ति को लिवर रोग के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मृत्यु हुई
  • केएमसीएच समेत विभिन्न अस्पतालों में इस संक्रमण के दस मरीजों का इलाज चल रहा है, जिनमें से एक की हालत गंभीर है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
केरल:

उत्तरी केरल के मलप्पुरम जिले के 47 वर्षीय व्यक्ति की अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस से मृत्यु हो गई. इस तरह एक महीने में दिमाग खाने वाले खतरनाक अमीबा के संक्रमण से होने वाली ये छठी मौत है. मलप्पुरम जिले के चेलेम्परा चालिपरम्बु निवासी शाजी को 9 अगस्त को कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल (केएमसीएच) में भर्ती कराया गया था. उनकी हालत काफी खराब थी.

इस हफ्ते संक्रमण से यह दूसरी और एक महीने के भीतर छठी मौत है. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में स्वास्थ्य अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि शाजी को लिवर संबंधी बीमारियां थीं और इस दौरान उन्हें दी जा रही दवाओं का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था. स्वास्थ्य अधिकारियों ने बुधवार रात उनकी मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि उनके संक्रमण के स्रोत का अभी पता नहीं चल पाया है.

इसी हफ्ते मलप्पुरम के वंदूर की एक महिला ने अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस के कारण केएमसीएच में दम तोड़ दिया था. इस बीच, बुधवार को 10 वर्षीय लड़की और एक महिला की जांच में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है. इसके साथ ही, स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि केएमसीएच समेत विभिन्न अस्पतालों में एक महीने से ज्यादा समय से अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस के कुल 10 मरीजों का इलाज चल रहा है, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है.

अमीबा के स्रोत का पता न लगा पाने की वजह से राज्य में, खासकर उत्तरी क्षेत्र में, संक्रमण को नियंत्रित करने के स्वास्थ्य अधिकारियों के प्रयासों में बाधा आ रही है, जहां पिछले एक महीने में तीन महीने के एक शिशु और नौ साल की एक बच्ची समेत छह की मौत हुई है. लगातार हो रही इन मौतों ने स्वास्थ्य अधिकारियों को इस बीमारी के बारे में निगरानी और जन जागरूकता अभियान तेज करने के लिए प्रेरित किया है, जो आमतौर पर जलजनित अमीबा के कारण होती है.

अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस एक गंभीर मस्तिष्क संक्रमण है जो एक मुक्त-जीवित अमीबा, आमतौर पर 'नेगलेरिया फाउलेरी,' के कारण होता है. स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, यह जीवाणु दूषित मीठे पानी में तैरने या गोता लगाने पर नाक के जरिए शरीर में प्रवेश करता है. फिर यह मस्तिष्क तक पहुंच जाता है, जिससे सूजन और टीशू को नुकसान पहुंचता है.

यह बीमारी संक्रामक नहीं है और दूषित पानी पीने से नहीं फैलती. कुछ विशेषज्ञों ने मामलों में हालिया वृद्धि को जलवायु परिवर्तन से जोड़ा है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kerala Amoeba Infection, Malappuram Amoebic Meningoencephalitis, Brain Eating Amoeba Kerala
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com