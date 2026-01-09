बेहरम मां, बच्ची के बिस्तर गीला करने पर गर्म चम्मच से प्राइवेट पार्ट दाग दिया, केरल की घटना

केरल के कांजीकोड में एक बेहरम मां ने ऐसी हरकत की है जिसे सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी. एक 5 साल की बच्ची के बिस्तर गीला करने को लेकर उसकी सौतेली मां इतना गुस्सा हुई कि उसने बच्ची के गुप्तांग को कथित तौर पर स्टील की गर्म चम्मच से दाग दिया. इस घटना के बारे में पुलिस ने दी है जानकारी.

पुलिस ने बताया कि यह घटना पिछले हफ्ते उत्तरी केरल जिले के कांजीकोड के पास हुई और इसका पता तब चला जब बच्ची की आंगनबाड़ी शिक्षिका ने देखा कि उसे कक्षा में बैठने में दिक्कत हो रही है. आंगनबाड़ी शिक्षिका ने इसके बारे में पुलिस को जानकारी दी.

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गुरुवार को सौतेली मां को गिरफ्तार कर उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. महिला बिहार की रहने वाली है. पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धाराओं और जुनेनाइल जस्टिस ऐक्ट के तहत महिला के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

पुलिस ने बताया कि महिला पर भारतीय न्याय संहिता और किशोर न्याय अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि बच्ची के पिता नेपाल के नागरिक हैं और एक होटल में काम करते हैं. बच्ची फिलहाल बाल कल्याण समिति की देखरेख में है.

(भाषा के इनपुट के साथ)