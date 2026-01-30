Good News: कर्नाटक पुलिस की खास पहल, जन्मदिन और मैरिज एनिवर्सरी पर पुलिसकर्मियों को मिलेगी स्पेशल लीव

कर्नाटक पुलिस के लिए एक बेहद मानवीय और खुशखबरी भरा कदम सामने आया है. नए आदेश के मुताबिक अब राज्य के सभी पुलिसकर्मी अपने जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर स्पेशल कैज़ुअल लीव ले सकेंगे.

क्यों खास है यह फैसला?

पुलिस का काम तनाव, दबाव और अनियमित समय से भरा होता है. ऐसे में यह निर्णय पुलिस कर्मियों को परिवार के साथ समय बिताने का मौका देगा. भावनात्मक रूप से रीचार्ज होने में मदद करेगा. काम और निजी जीवन के बीच बेहतर संतुलन सुनिश्चित करेगा.

यह भी पढ़ें- वीबी जी राम जी के खिलाफ अखबारों में विज्ञापन तो कर्नाटक में क्यों मचा बवाल

खुश पुलिस, बेहतर सेवा

सर्कुलर में साफ कहा गया है कि जब पुलिसकर्मी अपने खास दिन मना पाते हैं, तो उनका मोराल बढ़ता है. तनाव कम होता है. काम में संतुष्टि और अनुशासन दोनों बढ़ते हैं और इसका सीधा असर उनकी सेवा और प्रदर्शन पर पड़ता है.

किसने जारी किया आदेश?

यह पहल कर्नाटक के डीजी-आईजीपी डॉ. एम.ए. सलीम की ओर से जारी की गई है। आदेश में सभी यूनिट हेड्स को निर्देश दिया गया है कि किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा जन्मदिन या शादी की सालगिरह पर लीव मांगे जाने पर अनिवार्य रूप से छुट्टी दी जाए. पूरे राज्य में नीति का एक समान लागू होना सुनिश्चित किया जाए.

दिल छू लेने वाला कदम

यह कदम पुलिस बल के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है. यह सिर्फ एक छुट्टी नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और बलिदान का सम्मान है.