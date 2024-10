"वीर सावरकर बीफ खाते थे...": कर्नाटक के मंत्री के बयान पर मचा महासंग्राम, बीजेपी भी गुस्से से लाल

वीर सावरकर पर कर्नाटक के मंत्री की टिप्पणी के बाद एक बार फिर से विवाद (Karnataka Minister On Savarkar) खड़ा हो गया है. कोई उनके पक्ष में कोई उमके खिलाफ बयानबाजी कर रहा है. दरअसल कांग्रेस नेता और कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडू राव ने यह कहकर सिसासी तूफान खड़ा कर दिया है कि हिंदुत्व के समर्थक विनायक दामोदर राव मांस खाते थे. वह गोवध के खिलाफ भी नहीं थे.कर्नाटक के मंत्री ने यह बयान बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान दिया. इसे लेकर बीजेपी और शिवसेना दोनों ही कांग्रेस पर हमलावर हैं. इसके साथ ही सावरकर का परिवार भी इस मुद्दे में कूद पड़ा है.

विनायक दामोदर सावरकर के पोते, रंजीत सावरकर राहुल गांधी पर भड़क गए. उन्होंने कहा कि यह सावरकर को बार-बार बदनाम करने की कांग्रेस की रणनीति है, खासकर जब चुनाव आ रहे हों. पहले राहुल गांधी ऐसा कर रहे थे और अब उनके नेता ऐसे बयान दे रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हिंदू समाज को जातियों में बांटकर चुनाव जीतना चाहती है. यह अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति की तरह है.

वीर सावरकर के पोते ने हा कि सावरकर के गोमांस खाने और गोहत्या का समर्थन करने वाला बयान गलत है. वह ऐसे बयान के लिए कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने जा रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि "इंदिरा गांधी ने हमेशा वीर सावरकर की नीतियों का पालन किया, उन्होंने कभी नेहरू और गांधी की एक भी नीति का पालन नहीं किया.''

सावरकर पर की गई टिप्पणी पर बवाल उठने के बाद कांग्रेस नेता ने एक्स पर ट्वीट कर मांफी तो मांगी लेकिन अपने बयान के लिए नहीं बल्कि ये कहकर कि सच बोलने के लिए दुख है, एकबार फिर, सच बोलने के लिए माफ करें.

