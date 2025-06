भारतीय से ज्यादा पाकिस्तानी, हिंदूओं को… कंगना रनौत ने न्यूयॉर्क मेयर उम्मीदवार जोहरान ममदानी पर बोला हमला

एक्टर से बीजेपी सांसद बनीं कंगना रनौत ने न्यूयॉर्क मेयर पद के लिए भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी पर हमला बोला हैं. कंगना रनौत ने गुरुवार, 26 जून को दावा किया कि जोहरान ममदानी भारतीय की तुलना में पाकिस्तानी अधिक लगते हैं.

कंगना रनौत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया, "उनकी मां मीरा नायर हैं, जो हमारी बेस्ट फिल्म मेकर्स में से एक हैं. पद्मश्री हैं, एक प्यारी और प्रतिष्ठित बेटी हैं, जो महान भारत में पैदा हुईं, पली-बढ़ीं और अब न्यूयॉर्क में रहती हैं. उन्होंने एक प्रसिद्ध लेखक महमूद ममदानी (गुजराती मूल) से शादी की, और जाहिर तौर पर बेटे का नाम जोहरान है, वह भारतीय से ज्यादा पाकिस्तानी बोलते हैं."

कंगना रनौत ने आगे कहा, "उनकी हिंदू पहचान या वंशावली के साथ जो कुछ भी हुआ हो, और अब वह हिंदू धर्म को मिटाने के लिए तैयार हैं, वाह!! हर जगह एक ही कहानी है. अलग-अलग मौकों पर मीरा जी से मुलाकात हुई. माता-पिता को बधाई."

