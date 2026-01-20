विज्ञापन
VIDEO: बीमारी से लड़की के बाल झड़ गए तो स्कूल के सारे बच्चों और शिक्षकों ने मुंडवा लिया अपना सिर, कायम कर दी मिसाल

जोधपुर के स्कूल का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां थेरेपी के बाद बच्ची के बाल झड़ गए तो क्लास के सारे बच्चों और शिक्षकों ने भी उसका हौसला बढ़ाने के लिए अपने बाल मुंडवा लिए.

Jodhpur School Video shaved their heads
जोधपुर:

स्कूल ऐसी जगह होती है, जहां एक यूनिफॉर्म में सारे बच्चे आते हैं, कोई छोटा-बड़ा नहीं होता. भेदभाव और परायेपन से दूर जहां बच्चों को एकता और समानता की सीख दी जाती है. ऐसी ही एक मिसाल राजस्थान के जोधपुर जिले के बच्चों ने कायम की है, जहां थेरेपी के कारण एक कैंसर पीड़ित बच्ची के बाल झड़ गए तो क्लास के सारे बच्चों ने अपना सिर मुंडवा दिया. यहां तक कि शिक्षकों ने भी अपने बाल मुंड़वा दिए. सिर मुंडवाए इन बच्चों का वीडियो वायरल हो रहा है. कैंसर पीड़ित लड़की के थेरेपी के बाद बाल झड़ गए थे तो उसका हौसला कायम करने और उसके साथ एकजुटता दिखाने के लिए सभी ने सिर मुंडवाए.लड़की का मनोबल बढ़ाने के लिए उसके सहपाठियों और शिक्षकों ने भी अपने सिर मुंडवा लिए. ये जोधपुर का वीडियो बताया जा रहा है.

सोशल मीडिया पर ये वीडियो दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में स्कूली बच्चे और शिक्षक सिर मुंडवाए हुए नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया के दावों के अनुसार, ये वीडियो जोधपुर के किसी स्कूल का है. वायरल दावे के अनुसार, स्कूल में एक लड़की कैंसर से जूझ रही है. कैंसर के इलाज के दौरान कीमोथेरेपी से उसके सिर के बाल झड़ गए थे. इससे बच्ची काफी परेशान और मायूस लग रही है. रिपोर्ट्स में दावा है कि लड़की का हौसला बढ़ाने के लिए सभी छात्र-छात्राओं और टीचर ने अपने सिर के बाल मुंडवा लिए.

खबरों के मुताबिक, कैंसरग्रस्त छात्रा बाल झड़ने के कारण काफी अवसाद में थी. लड़की को अकेलापन का अहसास न हो, इसलिए छात्रों और शिक्षकों ने ये फैसला लिया. कक्षा में ऐसा न लगे कि वो इकलौती ऐसी लड़की है, जिसके सिर पर बाल नहीं है. ऐसे में स्कूल के सभी क्लासमेट ने अपना सिर मुंडवा लिया. जोधपुर के स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सभी छात्र-छात्रा और टीचर अपने सिर के बाल मुंडवाए नजर आ रहे हैं. वीडियो में सभी बच्चे और टीचर एक साथ स्कूल से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं. यह मानवीय संवेदना और आत्मीयता की नई मिसाल पेश करता है. हालांकि ये वीडियो जोधपुर के किस विद्यालय का है, ये अभी पुष्टि नहीं हुई है.

 

