विज्ञापन
विशेष लिंक
1 hour ago
नई दिल्ली:

विदेश दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस से स्लोवाकिया पहुंचें. स्लोवाकिया पहुंचने पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा- ब्रातिस्लावा पहुंच गया हूं. यह यात्रा भारत-स्लोवाकिया संबंधों को और मजबूत करने तथा सहयोग के नए रास्ते तलाशने का अवसर देती है.  राष्ट्रपति पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री फिको के साथ सार्थक बैठकों की उम्मीद है. पीएम मोदी के विदेश दौरे के साथ-साथ आज नोएडा को बड़ी उपब्लिध तब हासिल हुई, जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट की आवाजाही शुरू हुई. उधर TMC में मची भगदड़ के बीच बागी सांसदों ने NCPI में मर्जर की बात कही है. उधर ईरान और अमेरिका में चल रहा जंग भी अब थमने पर आ गया है. दोनों देश शांति समझौते पर सहमत हो गए है. जिनेवा में दोनों देशों के बीत समझौते पर डील होगी. 

देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरों के बने रहे NDTV के इस लाइव ब्लॉग के साथ. यहां हम आपको हर बड़ी खबर की पल-पल की जानकारी साझा करेंगे. 

Breaking News Live Updates
 

Jun 15, 2026 08:38 (IST)
Link Copied
Share

जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन, लखनऊ से लैंड हुई इंडिगो की पहली फ्लाइट

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया. यहां कमर्शियल फ़्लाइट ऑपरेशन की शुरुआत लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सुबह 8:00 बजे आने वाली पहली शेड्यूल्ड इंडिगो फ़्लाइट 6E-2278 के साथ हुई. यह फ़्लाइट अपनी यात्रा जारी रखते हुए बेंगलुरु जाएगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Jewar Airport, Jewar Airport News, PM Modi Visit, NCPI Party, Prince Yadav Death Case
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com