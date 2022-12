"क्रू मेंबर भी इंसान होते हैं": इंडिगो फ्लाइट में झगड़े का वीडियो वायरल होने के बाद CEO का बयान

एयरलाइन के अनुसार, घटना 16 दिसंबर को इस्तांबुल-दिल्ली फ्लाइट की है. मूल रूप से इस वीडियो को गुरप्रीत सिंह हंस के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया था. तब से यह वायरल हो रहा है. संजीव कपूर ने ट्वीट किया, "जैसा कि मैंने पहले कहा था, क्रू मेंबर भी इंसान हैं. एयरहोस्टेस को इस पॉइंट पर लाने के लिए काफी कुछ जरूर हुआ होगा. मैंने सालों से फ्लाइट में क्रू मेंबर को थप्पड़ मारते और गाली देते देखा है, जिसे फ्लाइट में "नौकर" कहा जाता है और कहीं बार तो इससे भी बुरा. उम्मीद है कि वह दबाव के बावजूद ठीक है, उसे ठीक होना चाहिए."

As I had said earlier, crew are human too. It must have taken a lot to get her to breaking point. Over the years I have seen crew slapped and abused on board flights, called "servant" and worse. Hope she is fine despite the pressure she must be under. https://t.co/cSPI0jQBZl

— Sanjiv Kapoor (@TheSanjivKapoor) December 21, 2022

ट्विटर पर अन्य यूजर्स भी इंडिगो के सीईओ से सहमत थे. सार्वजनिक अधिकार मामलों के वकील निशांत गंभीर ने कहा, "एयर होस्टेस को इसलिए सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है कि क्योंकि उसने 'कस्टमर ही किंग है' पॉलिसी का पालन नहीं किया था. मुझे उम्मीद है कि 6E पर एचआर और क्रू ट्रेनिंग बॉस इस बारे में संवेदनशील हैं. उन्हें अपनी टीम के साथ खड़े होने की जरूरत है."

ईआर गुरप्रीत सिंह हंस ने अपने 19 दिसंबर के एक ट्वीट में लिखा कि " दुर्भाग्य" से मैंने इंडिया फ्लाइट में एक टिकट बुक किया है. उन्होंने आगे लिखा कि हर अतंरराष्ट्रीय लंबी दूरी की फ्लाइट्स में सीट के सामने खाने के विकल्प को लेकर वीडियो हाता है,पर यहां नहीं था. कुछ लोग इसके बगैर भी काम चला लेते हैं पर कई ऐसे होते हैं जिनका इसके बगैर काम नहीं चलता, लेकिन उन्हें खानों की विकल्प की जरूरत होती है. हंस ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि खाने को लेकर किस तरह से उस साथी यात्री ने उस लड़की के साथ बदसलूकी की और फिर उस लड़की ने कैसे उसे जवाब दिया.

वायरल हो रहे वीडियो में एयरहोस्टेस और एक यात्री (जो दिखाई नहीं दे रहा है) के बीच तीखी बहस होती दिख रही है. क्रू मेंबर के सदस्य ने यात्री पर स्टाफ से कठोर तरीके से बात करने का आरोप लगाया, जिससे एक एयरहोस्टेस रो पड़ी. क्रू मेंबर के सदस्य कहते हैं, "आप मुझ पर उंगली उठा रहे हैं और मुझ पर चिल्ला रहे हैं. मेरा क्रू आपकी वजह से रो रहा है. कृपया समझने की कोशिश करें. ये एक फ्लाइट है और प्लेन में हम चुनिंदा खाना ही दे सकते हैं. यहां लिमिटेड ऑप्शन ही मिल पाएंगे. हम केवल आपके बोर्डिंग की सेवा कर सकते हैं.'

