जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में जैश के टॉप कमांडर समेत दो आतंकी ढेर, दो AK-47 भी जब्त

Jammu Kashmir Encounter: शीर्ष सूत्रों के मुताबिक पुलिस और सुरक्षााबलों ने जैश के दो कमांडरों को मार गिराया है, इनमें सैफुल्लाह भी शामिल है. अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े दो पाकिस्तानी आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी. दीप दत्ता की रिपोर्ट.

किश्तवाड़ में दो आतंकी ढेर (सांकेतिक फोटो)
  • जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षाबलों ने ऑपरेशन त्राशी-1 के तहत दो आतंकियों को मार गिराया है
  • मारे गए आतंकियों में जैश-ए-मोहम्मद का टॉप कमांडर सैफुल्लाह भी शामिल है जो पाकिस्तानी संगठन से जुड़ा था
  • मुठभेड़ में आतंकियों के पास से दो एके-47 राइफलें और अन्य आतंकी सामग्री बरामद की गई है
किश्तवाड़:

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षाकर्मियों ने ऑपरेशन त्राशी-1 के तहत आतंकियों पर कड़ा प्रहार किया है. इस अभियान के दौरान रविवार को दो आतंकी ढेर किए गए हैं. मारे गए आतंकियों में जैश का टॉप कमांडर भी शामिल है. इस जॉइंट ऑपरेशन को जम्मू-कश्मीर पुलिस, अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसयों ने मिलकर अंजाम दिया. खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, किश्तवाड़ क्षेत्र में एक्टिव आतंकियों का पता लगाने और उन्हें खत्म करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है.

आतंकियों के छिपे होने की मिली थी जानकारी

शीर्ष सूत्रों के मुताबिक पुलिस और सुरक्षााबलों ने जैश के दो कमांडरों को मार गिराया है, इनमें सैफुल्लाह भी शामिल है. अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े दो संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी. इसके बाद सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टुकड़ियों ने तलाशी अभियान शुरू किया और सुबह करीब साढ़े 10 बजे चतरू बेल्ट के पासेरकुट इलाके में मुठभेड़ शुरू हुई.

आंतंकियों के पास से दो एके-47 राइफलें बरामद

अधिकारी ने बताया कि एक पहाड़ी पर मौजूद मिट्टी के घर के भीतर छिपे आतंकवादियों ने पास आ रहे जवानों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद भीषण मुठभेड़ शुरू हो गई. इस अभियान में अब तक दो आतंकवादी मारे जा चुके हैं. उनके पास से दो एके-47 राइफलों समेत अन्य आतंकी सामग्री भी बरामद की गई है. सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है. सुरक्षाबल लगातार तलाशी अभियान चला रहे है, ताकि कोई भी छिपा हुआ आतंकी उनकी नजरों से बचे नहीं. आतंकियों की तलाश लगातार जारी है.

