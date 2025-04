खोखले दावों के बजाय ठोस कदम उठाएं... कश्मीर में आतंकी हमले के बाद कांग्रेस का केंद्र को मैसेज

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और सांसद प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की निंदा की है. राहुल गांधी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है और सरकार को इस केंद्र शासित प्रदेश में हालात सामान्य होने के खोखले दावे करने के बजाय ठोस कदम उठाने चाहिए.

वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार को सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए.

राहुल गांधी ने कहा कि इस ‘कायराना आतंकी हमले' में पर्यटकों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की ख़बर बेहद निंदनीय और दिल दहलाने वाली है. मैं शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं.

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ‘‘आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है. सरकार जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य होने के खोखले दावों के बजाय अब जवाबदेही लेते हुए ठोस कदम उठाए -ताकि आगे ऐसी बर्बर घटनाएं न होने पाएं और निर्दोष भारतीय यूं अपनी जान न गंवाएं.''

वहीं खरगे ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मैं जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं. पूरा देश सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ़ एकजुट है. यह कायराना हमला मानवता पर एक धब्बा है. खबरों से पता चलता है कि कई अनमोल जानें चली गई हैं.''

I strongly condemn the cowardly terror attack on innocent tourists in Pahalgam, Jammu & Kashmir. The entire nation is united in fighting the scourge of cross-border terrorism.



These dastardly targeted attacks are a blot on humanity. News reports indicate that precious lives…