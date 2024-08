J&K चुनाव : कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे के बाद NC ने जारी की 18 उम्मीदवारों की लिस्ट

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव (Jammu Kashmir Assembly Elections) के लिए नेशनल कॉन्‍फ्रेंस (National Conference) ने उम्‍मीदवारों की पहली सूची (NC Candidate First List) जारी कर दी है. पार्टी ने पहली सूची में 18 उम्‍मीदवारों के नामों का ऐलान किया है. पार्टी अध्‍यक्ष और पूर्व मुख्‍यमंत्री फारूक अब्‍दुल्‍ला (Farooq Abdullah) ने इन नामों पर मुहर लगाई. पार्टी ने कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे के बाद यह ऐलान किया है. जम्‍मू-कश्‍मीर की 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 51 सीटों पर चुनाव लड़ेगी.

नेशनल कॉन्‍फ्रेंस ने एक एक्‍स पोस्‍ट में इन सीटों के लिए उम्‍मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जिसमें कहा गया है कि उम्‍मीदवारों के नामों को पार्टी अध्‍यक्ष फारूक अब्‍दुल्‍ला ने स्‍वीकृति दी है. साथ ही इस पोस्‍ट में उम्‍मीवारों के नाम और उनकी उम्‍मीदवारी वाली सीटों के नाम भी दिए गए हैं.

As approved by Party President Dr Farooq Abdullah the following persons are nominated as contesting candidates from Jammu and Kashmir National Conference against the Assembly constituencies shown against each below:



•01. Retd. Justice Hussnain Masoodi - Pampore

•02. Mohammad…