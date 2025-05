भविष्य की ओर देख रहे हैं, लेकिन भूलेंगे नहीं... पहलगाम हमले के बाद कश्मीर को लेकर बोले उमर अब्दुल्ला

पहलगाम में हमले के एक महीने बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि, 'हम भविष्य की ओर देख रहे हैं, लेकिन हम आतंकवादियों की तलाश नहीं छोड़ेंगे और न ही भूलेंगे'. पिछले महीने हुए भयानक आतंकवादी हमले के बाद स्थिति को सामान्य करे की कोशिश में सीएम ने पहलगाम में लिद्दर नदी के किनारे जम्मू-कश्मीर मंत्रिमंडल की विशेष बैठक की. एनडीटीवी से विशेष बातचीत में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस बैठक में क्या चर्चा हुई? यह महत्वपूर्ण नहीं है और न ही यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि इस नई सरकार के कार्यकाल में यह पहली बार है, जब मंत्रिमंडल की बैठक श्रीनगर (ग्रीष्मकालीन राजधानी) या जम्मू (शीतकालीन राजधानी) के बाहर हुई है. तो क्या महत्वपूर्ण है? यह बैठक एक संदेश थी, आतंकवाद और उन आतंकवादियों के खिलाफ़ विद्रोह का संकेत था, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर की लाइफ लाइन, पर्यटन क्षेत्र को बंद करने के कायरतापूर्ण प्रयास में नागरिकों को निशाना बनाया.

अब्दुल्ला ने एनडीटीवी से कहा कि ये बैठक 26 परिवारों के अपूरणीय नुकसान को स्वीकार करने और भविष्य की ओर देखने के बारे में भी है. साथ ही कश्मीरी लोगों के लिए थी, जिनमें से कई ने पहलगाम हमले के पीड़ितों की मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी.

उन्होंने कहा कि बेशक यह मायने रखता है, लेकिन हमें भविष्य की ओर देखना शुरू करना चाहिए. हमें यह देखना शुरू करना चाहिए कि स्थिति को कैसे सामान्य किया जाए और पहलगाम और बेताब घाटी जैसी जगहों को कैसे फिर से खोला जाए.

'मिनी स्विट्जरलैंड' बैसरन घाटी जैसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों को फिर से खोलने के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा, "हम इसी पर काम कर रहे हैं. इसका एक हिस्सा आत्मविश्वास बढ़ाने वाला उपाय है और दूसरा यह दिखाना है कि कश्मीर फिर से खुल गया है."

In Pahalgam to chair a cabinet meeting. We came to express solidarity with the local population. We've also come to thank all the tourists who are slowly making their way back to Kashmir & to Pahalgam. pic.twitter.com/VhKVyWV4Kd