ISRO PROBA-3 Mission Live : बस कुछ मिनटों में अंतरिक्ष के लिए रवाना होगा प्रोबा-3 यान

इसरो कुछ ही मिनटों में अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और नया उपलब्धि अपने नाम करने वाला है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के समर्पित वाणिज्यिक मिशन, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) के प्रोबा-3 अंतरिक्ष यान के लॉन्चिंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है.

44.5 मीटर लंबा रॉकेट लगभग 18 मिनट के सफर के बाद 550 किलोग्राम वजनी प्रोबा-3 उपग्रहों को तय कक्षा में स्थापित करेगा. प्रोबा-3 (प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड ऑटोनोमी) में दो उपग्रह शामिल हैं, जिसमें दो अंतरिक्ष यान एक साथ उड़ान भरेंगे और सूर्य के बाहरी वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए एक मिलीमीटर तक सटीक संरचना बनाए रखेंगे.

⏳ T-minus 60 minutes!



Countdown is progressing smoothly as PSLV-C59, an initiative led by NSIL and supported by ISRO's expertise, prepares to launch ESA's Proba-3 satellites into a highly elliptical orbit.



💡 Launch Highlights:

Launch Pad: First Launch Pad, SDSC-SHAR



Payload:… pic.twitter.com/8qxtzitiIq