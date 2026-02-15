साहस के साथ सहयोग का मंच बनेगा इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप

भारतीय सेना पहली बार इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप (IMACC) का आयोजन करने जा रही है. यह प्रतियोगिता 18 से 23 फरवरी 2026 तक पूर्वी हिमालय की तलहटी में आयोजित होगी. इस एक सप्ताह के आयोजन में भारत और मित्र देशों की सैन्य टीमें साहसिक और सहनशक्ति से जुड़ी कठिन प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेंगी. IMACC 2026 में सात मित्र देशों – भूटान, ब्राज़ील, कज़ाखस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और सऊदी अरब की सैन्य टीमें भाग लेंगी. इनके साथ भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, भारतीय तटरक्षक बल और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) की टीमें भी हिस्सा लेंगी.

इस प्रतियोगिता का उद्देश्य एक सैनिक की आवश्यक क्षमताओं जैसे शारीरिक फिटनेस, मानसिक दृढ़ता, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और दबाव में निर्णय लेने की योग्यता की परीक्षा लेना है. इसमें पहाड़ी और कठिन भू-भाग में आधारित चुनौतियां शामिल होंगी, जो वास्तविक सैन्य अभियानों जैसी परिस्थितियों को दर्शाएंगी.

अंतरराष्ट्रीय सैन्य खेल लंबे समय से दुनियाभर की सेनाओं के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ाने का माध्यम रहे हैं. ये प्रतियोगिताएं इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट्स काउंसिल (CISM) के 'खेल के माध्यम से मित्रता' के सिद्धांत के तहत आयोजित होती हैं. भारत इस परंपरा में सक्रिय भागीदारी करता रहा है और वर्ष 2007 में 4th CISM मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स की मेजबानी भी कर चुका है.

IMACC इस परंपरा में एक नया और अभिनव कदम है. पारंपरिक स्टेडियम खेलों के विपरीत यह प्रतियोगिता साहसिक गतिविधियों, सहनशक्ति और फील्ड कौशल पर केंद्रित है, जो आधुनिक सैन्य प्रशिक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. IMACC 2026 केवल एक प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि यह रक्षा सहयोग, आपसी सम्मान और सैनिकों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने का अवसर भी है. इसके माध्यम से भारतीय सेना फिटनेस, पेशेवर दक्षता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करेगी. इस पहले आयोजन की मेजबानी कर भारतीय सेना मित्र देशों के साथ अपने संबंधों को और सुदृढ़ कर रही है और खेल के माध्यम से मित्रता की भावना को आगे बढ़ा रही है.