सिंधु समझौता स्थगित ही रहेगा, PoK पर भी साफ-साफ बात, एस जयशंकर ने फिर क्लियर किया भारत का रुख

India-Pakistan Talks: संघर्ष विराम की घोषणा के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की वार्ता शुरू हुई है. इस वार्ता पर दोनों देशों के बीच के तनाव का भविष्य निर्भर करता है. इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान से वार्ता को लेकर फिर से भारत का रूख स्पष्ट कर दिया है. गुरुवार को दिल्ली में होंडुरास दूतावास के उद्घाटन के दौरान एस जयशंकर ने पाकिस्तान से बातचीत को लेकर भारत की स्थितियां फिर से स्पष्ट की.

एस जयशंकर ने कहा कि सिंधु समझौता स्थगित ही रहेगा. पाकिस्तान से बातचीत आतंकवाद और Pok पर होगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पाक वार्ता में किसी तीसरे देश देश का दखल नहीं होगा. पाक से सिर्फ पीओके और आतंकवाद पर बात होगी.

