इंदिरा गांधी 'हिटलर' विवाद को लेकर क्यों मचा है घमासान, कर्नाटक में आमने-सामने BJP-कांग्रेस, FIR दर्ज

बीजेपी और उसके नेतृत्व वाली सरकारों ने इमरजेंसी लगाए जाने के 50 साल पूरे होने पर 'संविधान हत्या दिवस' मनाया था. इस दौरान बीजेपी कर्नाटक ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के खिलाफ एक पोस्ट किया था. जिसमें इंदिरा गांधी की एडॉल्फ हिटलर से तुलना की गई थी. इस विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर अब एफआईआर दर्ज की गई है. कांग्रेस की कर्नाटक इकाई ने गुरुवार को बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज कराई. बेंगलुरु में बीजेपी कर्नाटक आईटी सेल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई. यह प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 192 और 353 के तहत दर्ज की गई है.

दरअसल बीजेपी ने पोस्ट में लिखा था "इंदिरा का मतलब भारत नहीं है, इंदिरा = हिटलर". इस पोस्ट के साथ एक 38 सेकंड का एक वीडियो भी शेयर किया गया था. हालांकि विवाद होने पर अब इस पोस्ट को हटा दिया गया है. कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि यह पोस्ट सामाजिक अशांति को भड़का सकती है. प्रदर्शनकारियों ने आपातकाल की आलोचना के बहाने इंदिरा गांधी की छवि का दुरुपयोग करके उनका अपमान करने के लिए कर्नाटक बीजेपी सोशल मीडिया टीम के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की. उन्होंने जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की मांग की.

#WATCH | Bengaluru: Karnataka Congress workers held a protest against the BJP over its 'X' post on former PM Indira Gandhi. Police later detained the protesters. pic.twitter.com/G9oYtuCeDi