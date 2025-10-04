नीरव मोदी से नहीं करेंगे पूछताछ, हाई-प्रोफाइल जेल में रखेंगे... भारत ने ब्रिटिश सरकार को क्यों दी ये गारंटी

भारत सरकार भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण के लिए हर संभव कोशिश में जुटी है. लंदन की सरकार और कोर्ट को भी उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर वे नीरव को भारत प्रत्यर्पित कर देते हैं तो यहां उस पर सिर्फ मुकदमा चलेगा.कोई भी एजेंसी उससे पूछताछ नहीं करेगी और न ही उसे दोबारा हिरासत में लिया जाएगा. भारत सरकार ने इसे लेकर ब्रिटेन को एक चिट्ठी लिखी है. बता दें कि नीरव साल 2018 में करोड़ों रुपये के घोटाले के आरोप के बाद देश छोड़कर भाग गया था.

नीरव मोदी पर लंदन सरकार को दी गारंटी

भारत की पांच बड़ी एजेंसियों सीबीआई , ईडी, एसएफआईओ कस्टम्स और इनकम टैक्स विभाग ने संयुक्त तौर पर एक लेटर ऑफ अश्योरेंस यानी लिखित गारंटी लंदन सरकार को दी है. इसमें कहा गया है कि नीरव मोदी पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सिर्फ वही केस चलेंगे जो पहले से दर्ज हैं.

बता दें कि नीरव मोदी ने लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में अपील की थी. उसने दावा किया था कि अगर उसे भारत भेजा गया तो कई एजेंसियां मिलकर उससे पूछताछ करेंगी और जेल में उसे टॉर्चर झेलना पड़ेगा. इस पर भारत ने साफ किया कि उसे सिर्फ कोर्ट ट्रायल फेस करना होगा, किसी एजेंसी द्वारा उससे पूछताछ नहीं होगी.

नीरव को हाई प्रोफाइल जेल बैरक में रखेंगे

भारत सरकार ने लंदन सरकार और कोर्ट को नीरव मोदी की सुरक्षा और रहने की जगह के बारे में भी जानकारी दी है. चिट्ठी में बताया है कि उसे मुंबई की ऑर्थर रोड जेल की बैरक नंबर-12 में रखा जाएगा. यह बैरक खासतौर पर हाई-प्रोफाइल कैदियों के लिए बनाई गई है, जिनकों सामान्य कैदियों से अलग रखा जाता है. इसमें यूरोपियन मानकों के हिसाब से जरूरी सुविधाएं भी मौजूद हैं.

लंदन कोर्ट खारिज कर सकती है नीरव की अपील

अधिकारियों को भरोसा है कि भारत के इस लिखित आश्वासन के बाद नीरव मोदी की अपील खारिज हो जाएगी. दरअसल 23 नवंबर को इस मामले की सुनवाई होनी है. संभावना जताई जा ही है कि उसी दिन नीरव मोदी का दावा खारिज कर दिया जाएगा.

नीरव मोदी पर 13,000 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप

नीरव मोदी पर करीब 13,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोप है. ईडी और सीबीआई अब तक उसकी हज़ारों करोड़ की संपत्तियां जब्त कर चुकी हैं. भारत सरकार नीरव मोदी को जल्द से जल्द वापस लाना चाहती है, ताकि उस पर मुकदमा चल सके.

