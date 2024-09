विश्वबंधु भारत : आग की भीषण त्रासदी से प्रभावित अफ्रीकी देश चाड को भेजी गई मानवीय सहायता

भारत के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एलान किया है कि अफ्रीकी देश में चाड में लगी भीषण आग के मद्देनजर भारत उसे मानवीय सहायता देना जारी रखेगा. भारत ने हाल ही में चाड के लिएभीषण आग की आपदा से निपटने के लिए 2300 किलो जरूरी जीवन रक्षक एंटी बॉयोटिक दवाएं और कुछ आम दवाएं भेजी हैं.

Extending Humanitarian Assistance to Chad: India - Vishwabandhu, a friend to the world !



🇮🇳 extends medical aid consisting of Essential Life-saving Antibiotics and General Medicines to the government of Republic of Chad, in response to a deadly fire incident.



The consignment… pic.twitter.com/hAci2kREwv