बंटवारे की इन यादों पर सियासी संग्राम : योगी बोले- कांग्रेस ने पैदा किया पाकिस्तान जैसा नासूर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर देश के बंटवारे के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की. पीएम ने कहा कि आज के दिन वह राष्ट्र में एकता और भाईचारे के बंधन की रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराते हैं. पीएम मोदी ने साल 2021 में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी.

PM मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर, हम उन अनगिनत लोगों को याद करते हैं जो विभाजन की भयावहता के कारण प्रभावित और पीड़ित हुए.' उन्होंने कहा कि यह उनके साहस को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है, जो मानव प्रतिरोध की शक्ति को दर्शाता है. मोदी ने कहा, 'विभाजन से प्रभावित बहुत से लोगों ने अपने जीवन को नये सिरे से शुरू किया और अपार सफलता प्राप्त की. आज, हम अपने राष्ट्र में एकता और भाईचारे के बंधन की हमेशा रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराते हैं.'

यूपी के सीएम योगी ने 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' पर कांग्रेस पर निशाने पर लेते हुए कहा कि सत्ता के लालच में उसने देश का बंटवारा होने दिया और पाकिस्तान के रूप में एक नासूर देश को दे दिया. योगी ने कहा, 'वह इतिहास का काला दिन था. दुनिया का एक सनातन राष्ट्र, जो हजारों हजार सालों तक एक भारत रहा हो, वह भारत पहले गुलाम बनाया गया, विदेशी आक्रांताओ ने यहां की परंपराओं की संस्कृति को रौंदा, फिर जो काम इतिहास में किसी युग में नहीं हुआ, वह काम सत्तालोलुप कांग्रेस ने विभाजन की त्रासदी के रूप में किया.' योगी ने कहा कि कांग्रेस ने आजाद भारत को ऐसा नासूर दे दिया, जो आज भी आतंकवाद के रूप में देश को दंश दे रहा है. उन्होंने कहा कि तब राजनीतिक नेतृत्व ने अगर दृढ़ता का परिचय दिया होता, तो दुनिया की कोई ताकत इस देश को बांट नहीं सकती थी.



केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो राष्ट्र अपने इतिहास को याद रखता है वह मजबूत भविष्य बना सकता है और एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर सकता है. अमित शाह ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘आज ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' पर उन लाखों लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने इतिहास के सबसे क्रूर प्रकरण के दौरान अमानवीय पीड़ाओं का सामना किया, जीवन खो दिया और बेघर हो गए.''

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "#PartitionHorrorsRemembranceDay पर, हम उन लाखों लोगों को याद करते हैं जो अपने घरों से उजड़ गए और अनगिनत जानें गईं. मेरा दिल उन लोगों के लिए दुखता है जिन्होंने अकल्पनीय पीड़ा सही. यह हमारे इतिहास का एक दर्दनाक अध्याय है जो अलग हो सकता था यदि हमारे नेता दृढ़ और एकजुट होते. आइए आज हम उनके बलिदानों को याद करने के लिए एक साथ आएं और अपने देश में एकता और करुणा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हों."

वर्ष 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान का निर्माण एक मुस्लिम देश के रूप में किया गया था. उस दौरान लाखों लोग विस्थापित हुए थे और बड़े पैमाने पर दंगे भड़कने के कारण कई लाख लोगों की जान चली गई थी.