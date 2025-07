न धड़कन, न नब्ज... मुंबई एयरपोर्ट पर कार्डिएक अरेस्ट से बेहोश यात्री की सतर्क टीम ने ऐसे बचाई जान

हार्ट अटैक और कार्डिएक अरेस्ट के मरीजों की जिंदगी और मौत के बीच जो चीज सबसे अहम होती है, वह है वक्त. अटैक पड़ने के तुरंत बाद शुरुआती ट्रीटमेंट मिल जाए तो वो संजीवनी का काम करता है. ऐसा ही कुछ मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ, जहां मेडिकल टीम की सतर्कता से कार्डिएक अरेस्ट के शिकार एक यात्री की जान बच गई. सोशल मीडिया पर एक वीडियो में पैसेंजर ने खुद बताया कि किस तरह एयरपोर्ट की टीम ने उन्हें नई जिंदगी दी.

गुजरात के 57 वर्षीय राहुल नाइक को 1 जुलाई को मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर कार्डिएक अरेस्ट आया था. उन्होंने वीडियो में बताया कि इसकी वजह से वो अचानक कॉलेप्स हो गए. उस दौरान एयरपोर्ट की मेडिकल टीम ने तुरंत सीपीआर और शॉक ट्रीटमेंट देकर उनका हार्ट रिवाइव किया. इतना ही नहीं, एंबुलेंस में उन्हें तत्काल नानावटी अस्पताल भी पहुंचाया.

व्हीलचेयर पर बैठे राहुल नाइक ने कहा कि समय पर ट्रीटमेंट मिलने के कारण उनकी जान बच पाई. इसी वजह से वह लोगों के साथ अपना अनुभव शेयर कर पा रहे हैं. उन्होंने जान बचाने के लिए मुंबई एयरपोर्ट की टीम का आभार जताया. इसके साथ ही उन्होंने अपील की कि देश के सभी हवाई अड्डों और बस अड्डों पर सीपीआर और ट्रीटमेंट की सुविधा होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बच सके.

