दिल्ली धमाके को लेकर संदिग्ध कार का डॉ. शाहीन सईद से कैसा है लिंक, पढ़ें

डॉ. शाहीन की प्रिंसिपल को भी शिकायत की गई थी कि वो अनुशासनहीनता करती है. क्लास लेने को मना करती है लेकिन तब भी उसपर कोई कदम नहीं उठाया गया.

नई दिल्ली:

दिल्ली धमाके को लेकर जम्मू-कश्मीर पुलिस जिस ब्रेजा कार की जांच कर रही है उसे लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है. सूत्रों के अनुसार पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि ये कार डॉ. शाहीन सईद की है.  डॉ. शाहीन सईद ने ये कार 25 सितंबर को खरीदी थी. ये कार डॉ. शाहीन सईद के नाम पर रजिस्टर है. इस गाड़ी का नंबर HR 87U9988 है. पुलिस की जांच में पता चला है कि इस कार को सिर्फ डॉ. शाहीन ही चलाती थी. 

पुलिस सूत्रों के अनुसार डॉ.शाहीन सईद अपने रेजिडेंट से लेकर अपने डिपार्टमेंट तक इसी कार से जाती थी. शाहीन सईद के डिपार्टमेंट में प्लास्टिक की दीवार थी. जिसकी वजह से दूसरे रूम में बैठे इंसान को भी आवाज आती थी.इस कारण शाहीन ने अपना अलग ही  रूम दूर बनवाया. जहां वो आराम से सेपरेट काम कर सके.उस रूम को अभी लॉक कर दिया गया है. पिछले दो महीने में बस सिर्फ 1 ही दिन उसने क्लास ली. शाहीन की गिरफ्तारी के बाद अब कॉलेज ने दूसरी कश्मीर से ही प्रोफेसर को ज्वाइन करवाया है.शाहीन के मैनेजमेंट में जमील समेत 3 लोगों से बहुत अच्छी बातचीत थी.वो सभी शाहीन की बात सुनते थे. 

डॉ. शाहीन की प्रिंसिपल को भी शिकायत की गई थी कि वो अनुशासनहीनता करती है. क्लास लेने को मना करती है
लेकिन तब भी उसपर कोई कदम नहीं उठाया गया. कॉलेज की कोर कमेटी में भी शाहीन मेंबर थी. इस पूरे मामले से कॉलेज के छात्रों को भविष्य खराब होने का डर सता रहा है.

परिवार के लोग भी छात्रों की परवाह के लिए लगातार कॉन्टैक्ट में हैं. पुलिस के अनुसार डॉ.शाहीन सईद बिल्डिंग नंबर 5, 3rd floor पर रहती थी. शाहीन के घर मुजम्मिल हमेशा आता था. शाहीन की कार मुजम्मिल ही चलाता था.स्विफ्ट कार जिससे AK 47 मिली है, वो ज्यादातर मुजम्मिल चलाता था और हर रोज सुबह 8 बजे तकरीबन गाड़ी को लाता था. 

हालांकि अभी ब्रेजा कार यही बिल्डिंग में ही है. उस कार की जांच पूरी हो चुकी है. शाहीन क्लास जो शड्यूल होती है उसमें भी चेंज करती रहती थी. उसके डिपार्टमेंट के कंप्यूटर ऑपरेटर को भी कल डिटेन किया गया है. अभी कॉलेज से पुलिस ने शाहीन के क्लास में आने का शेड्यूल मांगा है कि वो कब कब आई है. 

Delhi Bomb Blast, Dr. Shaheen
