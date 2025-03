होली की धूम! CM योगी ने फूलों से खेली होली; Vidoes में देखिए देश कैसे मना रहा जश्न

रंग-बिरंगे खिलखिलाते चेहरे...एक दूजे को रंग लगाकर होली की बधाइयां दे रहे हैं. पूरे देश में होली का त्योहार पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है. होली के गानों पर लोग जमकर थिरकते देखे जा सकते हैं. आम हो या फिर खास हर कोई अबीर-गुलाल के इस त्योहार में शामिल होकर खुश हो जाता है. भारत जितनी विविधताओं का देश है, उतनी ही अनूठी है यहां की संस्कृति और परंपराएं. पूर देश में लोग अपने-अपने तरीकों से होली को पूरे धूम-धड़ाके के साथ मना रहे हैं. यहां देखिए होली के जश्न देश में कहां किस अंदाज में बन रहा है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को होली के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दीं और इस त्योहार को ‘‘एकता का संदेशवाहक'' बताया. सीएम योगी ने फूलों से होली खेली.

महाराष्ट्र में भी होली का पर्व बड़ी उमंग के साथ मनाया जा रहा है. हर कोई एक-दूजे को रंग लगाता नजर आ रहा है. आज जुमा भी है, इसलिए सुरक्षा बंदोबस्त भी काफी कड़े किए हैं.

पुणे में होली के मौके पर जोरदार जश्न.

पश्चिम बंगाल में भी होली पर खूब गुलाल उड़ रहा है. रंग-बिरंगे चेहरों में हर किसी की खुशी को देख कोई भी खिलखिला उठेगा.

आसनसोल में महिलाओं पारंपरिक तरीके से मनाया होली का जश्न

भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी जमकर होली खेली जा रही है. यहां भी लोग ऐसे भी जश्न मना रहे हैं, जैसे कि भारत में मनाया जा रहा है.

उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत के हर राज्य में होली का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. जगह-जगह पर खूब गुलाल उड़ रहा है और लोग जमकर नाच रहे हैं.

#WATCH | Telangana: People in Hyderabad dance and play with colours, as they celebrate the festival of #Holi pic.twitter.com/JBg7qdaaOG — ANI (@ANI) March 14, 2025

बाबा की नगर काशी में भी होली का त्योहार जमकर मनाया जा रहा है. हर कोई गुलाल के रंगों में रंगा हुआ एक-दूजे को होली की बधाई दे रहा है.

#WATCH | Uttar Pradesh | People in Varanasi celebrate the festival of colours - #Holi which is being celebrated with great fervour and enthusiasm across India pic.twitter.com/v0lf9a1y2s — ANI (@ANI) March 14, 2025

सिर्फ भारत के लोग ही नहीं बल्कि विदेश टूरिस्ट भी जमकर होली खेल रहे हैं. राजस्थान में घूमने आए टूरिस्ट होली के मौके पर खुद को रंग लगाने से नहीं रोक पाएं.

#WATCH | Pushkar, Rajasthan | Foreigners and locals celebrate the festival of colours—#Holi, which is being celebrated across India today. pic.twitter.com/ruGGdbwPgU — ANI (@ANI) March 14, 2025

बॉर्डर पर देश की सुरक्षा में तैनात जवान भले ही अपने घरों से दूर हैं. लेकिन वो भी अपने साथियों के साथ जमकर होली खेल रहे हैं. इस दौरान जवानों ने डांस भी किया