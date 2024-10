नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ऐतिहासिक क्षण, पहले विमान की हुई लैंडिंग

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) के लिए आज एक ऐतिहासिक क्षण आया जब भारतीय वायु सेना (IAF) का एक विमान सफलतापूर्वक इसके दक्षिणी रनवे पर उतरा. एयरपोर्ट पर मल्टी रोल टेक्टिकल एयरलिफ्टर (IAF C-295) ने उद्घाटन लैंडिंग की. अदाणी ग्रुप के ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के डेवलपमेंट में यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. इस एयरपोर्ट का निर्माण महामारी के दौरान अगस्त 2021 में शुरू हुआ था और 2025 की शुरुआत में यह शुरू होने वाला है.

अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) के डायरेक्टर जीत अदाणी ने कहा, "हमें एनएमआईएएल की प्रगति पर गर्व है. एएएचएल के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में एनएमआईएएल वर्षों की योजना, निवेश और कड़ी मेहनत का प्रतिनिधित्व करता है. हम महाराष्ट्र सरकार, सिडको और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सहित नियामक निकायों और अन्य सभी स्टेकहोल्डरों के आभारी हैं जो इस प्रोजेक्ट को संभव बनाने के लिए एक साथ आए हैं. यह विश्व स्तरीय हवाई अड्डा क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और दुनिया भर के यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में काम करेगा."

A historic moment for Navi Mumbai as we celebrate the first landing on the new airport with the Indian Air Force's C-295! Grateful for the support of @IAF_MCC , including a stunning low pass by the Su-30. This marks the dawn of a new era in Indian aviation, where the sky is no… pic.twitter.com/gxdJma94Ed