पानी-पानी हुई हाईटेक सिटी बेंगलुरु, सड़कों पर भरा पानी... घरों में भी घुसा, देखें Photos और Videos

बेंगलुरु में रात भर हुई भारी बारिश की वजह से विभिन्न इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, सड़कों पर जगह जगह पानी भर गया है और कई आवासीय इलाके जलमग्न हो गए हैं. शहर में अभी और बारिश के आसार हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के बुलेटिन के अनुसार, पिछले 24 घंटों में बेंगलुरु में 103 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई.

सोशल मीडिया पर बेंगलुरु के विभिन्न हिस्सों से जलमग्न सड़कों के वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें दिखाया गया कि बारिश के बीच शहर किस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है. गृह मंत्री जी परमेश्वर के अनुसार, पिछले तीन दिनों से बेंगलुरु में भारी बारिश हो रही है.

गृह मंत्री ने कहा, ‘‘मानसून से पहले हम बाढ़ और जलमग्न क्षेत्र देख रहे हैं. बीबीएमपी (बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका) के कर्मी, अधिकारी सड़कों पर जलभराव, उखड़े हुए पेड़ों और शाखाओं को हटाने के काम में लगी हुई है. प्राधिकारी अपना काम कर रहे हैं.''

It rained three times more heavily than it did on Saturday, and waterlogging in many areas today could be severe and unimaginable. If you have the option to work from home, it's best to keep your car in the garage and avoid traveling. #BangaloreRains



