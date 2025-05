महाराष्ट्र: सोलापुर के सेंट्रल इंडस्ट्री में कल लगी आग की घटना में आठ लोगों की मौत हो गई. आग सुबह साढ़े तीन बजे लगी थी. इस बचाव अभियान में दमकल कर्मी भी घायल हुए हैं. आग पर काबू पाने में 17 घंटे लगे. इसकी जानकारी फायर ऑफिसर राकेश सालुंके द्वारा दी गई है.

Maharashtra | Eight people died in the fire incident in Solapur's Central Industry yesterday. Fire broke out at 3:30 in the morning. Fire brigade personnel have also been injured in this rescue operation. It took 17 hours to control the fire: Fire Officer Rakesh Salunke https://t.co/OS7BuFU8Do