घरों में पानी, सड़कें बनीं दरिया... देश के कई इलाकों में बारिश-बाढ़ से भारी तबाही, देखें टॉप-5 वीडियो

देश में विभिन्‍न इलाकों में हो रही भारी बारिश के बाद नदी-नाले उफान पर हैं. इसके चलते कई जगहों पर बाढ़ का कहर लोगों को परेशान कर रहा है. मॉनसून के दौरान जगह-जगह बारिश हो रही है और कई नदियां उफान पर हैं. कई जगहों पर दुकानों और मकानों में पानी भर गया है. इसके चलते बाढ़ के कारण बड़ी संख्‍या में लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्‍थानों पर शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है. उत्तर प्रदेश से राजस्‍थान तक नदियों के उफान और बाढ़ के कई वीडियो सामने आए हैं. आइए देखते हैं सोशल मीडिया पर छाए ऐसे ही 5 बड़े वीडियो.

प्रयागराज में बाढ़ का पानी रिहाइशी इलाकों में पहुंच गया है. निचले इलाकों में मकानों के अंदर तक पानी पहुंच गया है. यहां पर गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मां-बाप अपने बच्‍चे को सिर पर रखकर के बाढ़ का पानी पार कर रहे हैं.

वाराणसी में भी बाढ़ का पानी शहर में घुस गया है. इसके कारण सड़कों पर वाहनों की रेलमपेल की जगह अब दूर-दूर तक पानी और नावें नजर आ रही हैं. यहां पर गंगा नदी ने खतरे के निशान के पार कर लिया है. मणिकर्णिका घाट डूब गया है और अब यहां पर चिता जलाने तक की जगह नहीं है.

प्रयागराज में एनडीआरएफ की टीम ने जिम्‍मा संभाल लिया है और लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से सुरक्षित इलाकों में ले जाया जा रहा है. वहीं स्‍थानीय लोग अपने स्‍तर पर भी घरों से सामान को निकालकर के सुरक्षित स्‍थानों पर पहुंचा रहे हैं.

#WATCH | Uttar Pradesh: People wade through knee-deep water in Karela Bagh area of Prayagraj, as the area gets flooded due to incessant heavy rainfall and overflow of Sasur Khaderi river. pic.twitter.com/I9tMDbow5B