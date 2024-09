इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए...; हरियाणा और जम्मू-कश्मीर चुनाव शिड्यूल में बदलाव पर बीजेपी

Election date changed row: चुनाव आयोग (Election Commision) ने हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव (Haryana Assembly Election 2024) शिड्यूल में बदलाव किया है. दरअसल भाजपा और इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) हरियाणा में चुनाव तारीख को बदलने की लगातार मांग कर रहे थे. चुनाव की तारीख बदलते ही इस मामले पर भी सियासत होने लगी. विपक्ष इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं. अब इस मुद्दे पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई है.

#WATCH | Delhi: On EC changing the date of counting of votes for Jammu and Kashmir and Haryana assembly elections from October 4 to 8, 2024, BJP National Spokesperson Pradeep Bhandari says, "We should welcome the Election Commission's decision. It was not just the BJP's demand,… pic.twitter.com/0tiUtCJnt2