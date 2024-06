"सुधर जाओ..." : हरिद्वार में जलसैलाब के वीडियो जमकर हो रहे वायरल, लोग कर रहे इस तरह के कमेंट

देश के ज्‍यादातर हिस्‍सों में मानसून (Monsoon) पहुंच चुका है और कई जगहों पर जमकर बारिश हो रही है. बारिश के कारण आम लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है तो कई जगहों पर यह बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन गई है. हरिद्वार की सूखी नदी में कई वाहन बह गए. अब सोशल मीडिया पर वाहनों के सैलाब में बहने के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं और लोग इन वीडियो पर जमकर कमेंट कर रहे हैं.

हरिद्वार की सूखी नदी में अचानक से जलस्‍तर बढ़ने से कई वाहन पानी में बह गए, जिसके कारण गंगा का जलस्‍तर भी बढ़ गया. एक शख्‍स ने पानी में बहते एक गाड़ी का वीडियो पोस्‍ट किया है, जिसमें कुछ लोग तैरकर उफनती नदी में बहती कार पर चढ़ जाते हैं. यह स्‍पष्‍ट नहीं हो सका है कि आखिर क्‍यों यह शख्‍स नदी में बहती कार पर चढ़े थे. उन्‍होंने लिखा, "हरिद्वार में गंगा उफान पर है. अचानक आई बाढ़ में दर्जनों गाडि़यां बह गईं. बड़ा ही भयावह दृश्‍य है. कोई बड़ी अनहोनी से प्रभु बचाए."

वहीं एक अन्‍य शख्स ने नदी में बहती कारों का वीडियो पोस्‍ट कर कहा, " नदियों और पहाड़ों से खिलवाड़ नहीं, वरना अंजाम तुम्‍हारे सामने है. ये हरिद्वार का वीडियेा है. अभी भी सुधर जाओ..."

लॉस्‍ट इन पैरेडाइज नाम के एक हैंडल ने हरिद्वार का एक वीडियो पोस्‍ट किया है, जिसमें पानी के तेज बहाव के आगे कई कारें बहती नजर आ रही हैं.

एक शख्‍स ने लिखा, "हरिद्वार में बाढ़ जैसा मंजर. सूखी नदी में बह गईं दर्जनों गाड़ियां. हालात बेकाबू. लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया."

#Haridwar : Flood like scene in city . Dozens of vehicles were swept away in the Sukhi river, the situation was out of control. People were taken to safe places. #Monsoon #rainalert pic.twitter.com/8iMXxF73SV