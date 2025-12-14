विज्ञापन
गुलमर्ग में अब दुनिया का सबसे ऊंचा रिवॉल्विंग रेस्तरां, गोल-गोल घूमकर लुभाएगा पर्यटकों का दिल

जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग की खूबसूरती के बारे में तो सब जानते हैं, अब यहां से एक और उपलब्धि जुड़ गई है. गुलमर्ग में अब दुनिया का सबसे ऊंचा रिवॉल्विंग रेस्तरां खुल गया है. अफरावत पर्वत पर करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित घूमने वाला (रिवॉल्विंग) रेस्तरां शुरू किया गया है. बता दें कि गुलमर्ग के नाम पहले से ही कई विश्व रिकॉर्ड हैं. यहां पर एशिया का सबसे ऊंचा गोंडोला ( एशिया की सबसे ऊंची केबल कार परियोजना) है. साथ ही दुनिया का सबसे ऊंचा स्की प्वाइंट भी है और तो और दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे भी यहीं पर है.

आपको बता दें कि गुलमर्ग का गोंडोला विश्व का सबसे ऊंचा और एशिया का सबसे लंबा रोप-वे है. इसके अंतिम स्टेशन अफरावत पर सालभर स्कीइंग होती है. अब यहां पर नए रेस्तरां और इग्लू कैफे के जुड़ने से पर्यटकों को और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया. इनमें घूमने वाला रेस्तरां, एक मल्टी-पर्पस हॉल और अफरावत में एक रिवॉल्विंग कॉन्फ्रेंस हॉल शामिल है. इन परियोजनाओं का उद्देश्य गुलमर्ग में पर्यटन सुविधाओं को मजबूत करना, पर्यटकों का ठहराव बढ़ाना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है. सरकार का कहना है कि ये काम गुलमर्ग की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखते हुए किए गए हैं हालांकि यह भी सच है कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पर्यटकों का कश्मीर घूमने फिरने आना पहले की तुलना में काफी कम हो गया है. ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है गुलमर्ग में बर्फ का मजा लेने देश विदेश से पर्यटक फिर से यहां आएंगे क्योंकि ऐसी प्राकृतिक खूबसूरती उन्हें कहीं नहीं मिलेगी.

