फरवरी में ही लू की लहर! गुजरात में अगले 3 दिन तक येलो अलर्ट, कर्नाटक को ये क्या हुआ?

मौसम को आखिर ये हो क्या गया है. गुलाबी ठंड वाली फरवरी में ये गर्मी वाले तीखे तेवर क्यों दिखाने लगा. सवाल ये है कि साल के पहले दो महीनों में तो कभी भी गर्मी नहीं पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा क्यों हुआ. खासकर गुजरात और कर्नाटक का तो बुरा हाल है. वहां पर अभी से भीषण गर्मी पड़ने के संकेत मल रहे हैं. मई-जून आने में 2-3 महीने बाकी हैं, लेकिन गुजरात और कर्नाटक अभी से लू की चपेट में आ गए. तभी तो मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी. आईएमडी ने कर्नाटक के कुछ इलाकों के लिए हीटवेव का अलर्ट (Gujarat- Karnataka Heat Wave Alert) जारी किया है. फरवरी में लू की खबर न सिर्फ दुर्लभ है बल्कि टेंशन बढ़ाने वाली है.

मौसम विभाग ने गुजरात में तीन दिनों तक लू का येलो अलर्ट जारी किया. वहीं कर्नाटक के कई इलाकों के लिए भी हीटवेब की चेतावनी दी गई है. इस साल देश के कई हिस्सों में पहली बार फरवरी महीने में तापमान 40 डिग्री से ऊपर निकल गया है. इन खबरों ने सभी को चिंता में डाल दिया है. बात अगर मैदानी इलाकों की करें तो केरल के कुन्नूर में सोमवार को तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा. साल की शुरुआत में मौसम का ये हाल डरा रहा है.

(गुजरात में लू का येलो अलर्ट)

मौसम विभाग ने गुजरात में तीन दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का अनुमान जताया था. गुजरात 25 से 27 फरवरी तक गर्म हवाओं की चपेट में रहने की बात मौसम विभाग की तरफ से कही गई थी. तटीय इलाकों में भी तापमान बढ़ रहा है. कच्छ और दक्षिण सौराष्ट्र भी गर्मी से बच वहीं पाएंगे. यहां पर गर्मी और उमस महसूस की जा सकती है. इसे लेकर मौसम विभाग ने गुजरात के लोगों को पहले ही आगाह कर दिया है.

तटीय कर्नाटक भी गर्मी से जल रहा है. मौसम विभाग ने यहां गर्मी रहने का अनुमान जताया है. दक्षिण कन्नड़, उडुपी और उत्तर कन्नड़ जिलों में अधिकतम तापमान 36-40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई. उत्तर कर्नाटक में भी गर्मी रहेगी, जबकि दक्षिण कर्नाटक में दिन का तापमान कंट्रोल में रहने की बात कही गई है.

Coastal Karnataka on 🔥🥵



• Mangaluru Bajpe Airport IMD observatory has recorded its 10th hottest Feb day & 16th all time hottest day ever in its history



• Karwar IMD has recorded its 9th hottest Feb day & 14th all time hottest day ever in its history



• Honnavara IMD… pic.twitter.com/ihKnq5Xz1X