त्रिपुरा में 828 HIV संक्रमित, 47 छात्रों की मौत, इस खबर से मचा हडकंप तो सरकार ने बताया मामले का सच

त्रिपुरा से एक डराने वाली खबर सामने आई थी, जिसके बाद काफी हडकंप मच गया था. दरअसल जो खबर सामने आई थी, उसमें बताया गया था कि राज्य में 828 स्टूडेंट्स एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं. जिनमें से 47 छात्रों की मौत भी हो चुकी है. अब त्रिपुरा के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इस खबर का सच बताया है. हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इस खबर को भ्रामक बताया है. हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने कहा कि यह रिपोर्ट भ्रामक है क्योंकि ये आंकड़े अप्रैल, 2007 से मई, 2024 तक के हैं.

It is reported that, Tripura has 828 students registered as HIV positive and 47 of them died.

This report is misleading because the total figures are cumulative from April, 2007 to May, 2024. Please note it as official clarification from Govt of Tripura