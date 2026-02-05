बच्चियों ने डायरी में लिखा कि लो छुड़वाओगे हमसे कोरियन, कोरियन हमारी जान थी तो तुमने हिम्मत भी कैसे करी, हमसे हमारी जान छुड़वाने की. तुम नहीं जानते थे कि हम उन्हे कितना चाहते थे लो अब देख लिया सबूत. अब तो यकीन हो गया यहां कि कोरियन और के पोप हमारी जान है, जितना हम कोरियन एक्टर और के पोप ग्रुप को चाहते थे न उतना हम तुम घरवालों को भी नहीं चाहते थे. कोरियन तो हमारी जान थी पर कोरियन के अलावा कुछ ओर भी ऐसा था जिसे हम अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे, तुम लोगों के लिए ऑप्शन लिखे हुए हैं.

1. कोरियन एक्टर और के-पोप आल ग्रुप एंड कोरियन मुवीज प्लस कोरियन बीएल ड्रामा

2. चाइना एक्टर और चाइना सोन्स और चाइना मुवीज प्लस चाइना बीएल

3. थाइलेण्ड एक्टर एंड थाइ सोम्स और थाइ मुबीज प्लस थाइ बीएल ड्रामा

4. जापान एक्टर एंड जापान सोम्स और जापान मुवीज प्लस जापान बीएल ड्रामा

5. अमेरिका एंड लण्डन एक्टर प्लस मुवीज वेडनेसडे एडम्स

6. इंग्लिश आल सॉग्स हॉलीवुड आल सोम्स

7. पोपी प्ले टाइम गेम आल आफ करैक्ट्रस

8. द बेबी इन येलो गेम

9. इविल नन

10. आइसक्रीम मेन गेम

11. आइस गेम

12. टैक्नो गेमर्स गेम प्ले (उज्जवल गेमर्स)

13. डोरामोन कार्टून

14. शिनवेन कार्टून

15. पीजे मास्क कार्टून

16. मशा एंड द बीयर कार्टून

17. शिमोर एंड शाइन कार्टून

18. पापा पीग कार्टून

19. प्रिसिंस एलसा एंड अहाबेला एंड सिनड्रेला अरायल एंड अरोरा जासमीन एड रूपानजल मूलानन्द आल आफ प्रिंस एंड प्रिसिंस