'जेम' प्लेटफॉर्म की ऐतिहासिक सफलता, 10 लाख से अधिक लोगों को मिला रोजगार

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' (जेम) प्लेटफॉर्म की सफलता और इसके द्वारा जनित रोजगार के अवसरों पर अपनी बात साझा की. उन्होंने इस प्लेटफार्म के माध्यम से 10 लाख से अधिक कर्मचारियों की भर्ती के आंकड़े को ऐतिहासिक बताया.

पीयूष गोयल ने एक्स पोस्ट में लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' विशाल रोजगार सृजन में सहायक बन रहा है और श्रमिकों की भर्ती के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है. यह प्लेटफॉर्म वित्त वर्ष 2024-25 के अंतर्गत 10 लाख से अधिक कर्मचारियों की भर्ती का महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर चुका है, जो इसकी व्यापक स्वीकृति और सरकारी संगठनों में प्रभाव को दर्शाता है."

