गौतम अदाणी ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में इतिहास रचने वाले प्रज्ञानंद को दी बधाई

भारतीय ग्रैंडमास्टर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में इतिहास रच दिया है. इस टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रज्ञानंद ने दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी फाबियानो कारुआना को क्लासिकल शतरंज के पांचवें दौर में हराकर सबको चौंका दिया. साथ ही प्रज्ञानंद ने क्लासिक शतरंज में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन और दूसरे नंबर के खिलाड़ी कारुआना को पहली बार हराया है, जो भारत के लिए बड़े गर्व की बात है. अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने प्रज्ञानंद की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए उन्‍हें बधाई दी है.

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने 'एक्‍स' पर लिखा, "अविश्वसनीय प्रज्ञानंद! NorwayChess में क्लासिकल शतरंज में वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन और नंबर 2 फैबियानो कारुआना दोनों को हराना आश्चर्यजनक है. आप प्रगति पर हैं और अभी भी केवल 18 वर्ष के हैं! तिरंगे को ऊंचा रखें. ऑल द वेरी बेस्‍ट, प्रज्ञानंद."

Incredible Praggnanandhaa! Beating both World No.1 Magnus Carlsen and No.2 Fabiano Caruana in classical chess at #NorwayChess is mindblowing. You're on a roll and still just 18! Keep the tricolour flying high. All the very best, @rpraggnachess! 🙏 https://t.co/HJfCXA1UBl