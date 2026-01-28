गौरव गोगोई के PAK से संबंध... असम के CM हिमंत विश्व शर्मा का दावा, 7 फरवरी को SIT रिपोर्ट पर फैसला

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को कहा कि राज्य मंत्रिमंडल कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के पाकिस्तान से कथित संबंधों पर विशेष जांच दल (एसआईटी) रिपोर्ट के संबंध में कार्रवाई के बारे में सात फरवरी को औपचारिक निर्णय लेगा. शर्मा ने यहां कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि विवादास्पद मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, गोगोई और उनकी ब्रिटिश पत्नी के पाकिस्तान के साथ 'प्रत्यक्ष संबंध' हैं.

उन्होंने कहा, 'आज की कैबिनेट बैठक में हमने एसआईटी रिपोर्ट पर अनौपचारिक चर्चा की. एक प्रस्तुति दी गई, जिसके बाद सभी मंत्री सच्चाई जानकर स्तब्ध रह गए. कुछ ने तो यह भी टिप्पणी की कि (पूर्व मुख्यमंत्री) तरुण गोगोई के पुत्र ऐसे कैसे हो सकते हैं.'

शर्मा ने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस विषय पर एक औपचारिक ज्ञापन लाने का फैसला किया है ताकि सात फरवरी को होने वाली अगली बैठक में इस मामले पर आगे की कार्रवाई तय की जा सके. उन्होंने कहा, 'रिपोर्ट को केंद्रीय गृह मंत्री को एनआईए, रॉ या आईबी द्वारा जांच के लिए भेजा जाए या असम पुलिस मामले की जांच जारी रखे, इस बारे में निर्णय सात फरवरी को लिया जाएगा. आठ फरवरी को हम इस अध्याय को बंद कर देंगे.'

शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि एसआईटी की रिपोर्ट जनता के लिए एक 'बेहद संवेदनशील और चौंकाने वाला' दस्तावेज होने जा रहा है. उन्होंने कहा, 'कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को संवाददाता सम्मेलन करने के लिए अधिकृत किया है ताकि एसआईटी रिपोर्ट के निष्कर्षों से जनता को यथासंभव अवगत कराया जा सके. कुछ गोपनीय और संवेदनशील जानकारी साझा नहीं की जा सकती है, लेकिन अधिकांश तथ्य जनता के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे.'

मुख्यमंत्री ने कहा कि तदनुसार, एसआईटी की अधिकांश जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए आठ फरवरी को सुबह 10:30 बजे संवाददाता सम्मेलन किया जाएगा. उन्होंने कहा, 'यदि राष्ट्रीय मीडिया से कोई व्यक्ति, राज्य के बाहर से संवाददाता सम्मेलन में शामिल होना चाहता है, तो हमें उन्हें सुविधा प्रदान करने में खुशी होगी.'

शर्मा ने पिछले साल घोषणा की थी कि वह 10 सितंबर 2025 तक, गोगोई के कथित संबंध से जुड़े सभी सबूत सार्वजनिक कर देंगे. इस महीने की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि 19 सितंबर को लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग की मौत पर शुरू हुए हंगामे के कारण इसमें देरी हुई.

भाजपा और असम के मुख्यमंत्री शर्मा लोकसभा सदस्य गोगोई पर, उनकी पत्नी के पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी आईएसआई से कथित संबंधों को लेकर हमलावर हैं.

एक विशेष जांच दल ने पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख द्वारा भारत के आंतरिक मामलों में कथित हस्तक्षेप के मामले की जांच की, जिसके बारे में दावा किया गया था कि उसके तार गोगोई की ब्रिटिश पत्नी एलिज़ाबेथ कोलबर्न से जुड़े थे.

मुख्यमंत्री ने दावा किया, 'शेख पाकिस्तानी नागरिक है, इसलिए उसके बारे में कोई संदेह नहीं है. एसआईटी ने पाया कि गोगोई और उनकी पत्नी के पाकिस्तान से सीधे संबंध हैं और उन्होंने कैबिनेट के सामने सबूत पेश किए.'