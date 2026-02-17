फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 17 फरवरी से तीन दिन के भारत दौरे पर हैं. मंगलवार देर रात वह मुंबई पहुंचे, इस दौरान एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया. आज वह पीएम मोदी से मिलेंगे. इस दौरान कई अहम रक्षा समझौते होने की उम्मीद है. मैक्रों AI इंपैक्ट समिट में शामिल होंगे. दिल्ली में सोमवार से चार दिवसीय 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें दुनियाभर के दिग्गज हिस्सा ले रहे हैं. CBSE 10वीं-12वीं की परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है. वहीं मंगलवार को गुजरात और तमिलनाडु का बजट भी आने वाला है. ईरान की राष्ट्रीय तेल कंपनी ने बयान जारी कर कहा है कि भारत द्वारा जब्त तीन जहाजों का ईरान से कोई संबंध नहीं है.बांग्लादेश में आज तारिक रहमान का शपथ ग्रहण समारोह गोने वाला है, वह पीएम पद की शपथ लेंगे. यहां पढ़ें देश दुनिया का हर अपडेट.
बांग्लादेश में तारिक रहमान लेंगे पीएम पद की शपथ
बांग्लादेश में दो दशकों के बाद BNP सत्ता में वापसी करने के लिए तैयार है. नई सरकार के गठन के लिए शपथ ग्रहण समारोह 17 फरवरी को होने जा रहा है. बीएनपी के तारिक रहमान देश के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे. उनका शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार शाम 4:00 बजे ढाका में राष्ट्रीय संसदीय बिल्डिंग के साउथ प्लाजा में होगा.
पीएम मोदी और मोक्रों के बीच एमओयू एक्सचेंज
मंगलवार, 17 फरवरी को मैक्रों की मुलाकात 3 बजकर 15 मिनट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुंबई लोकभवन में होगी. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच एमओयू का एक्सचेंज होगा और संयुक्त बयान जारी किए जाएंगे.