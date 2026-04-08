कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मोहसिना किदवई का 94 वर्ष की आयु में निधन, शाम 5 बजे होगा अंतिम संस्कार

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई का आज निधन हो गया. उनका दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था और वहीं उन्होंने सुबह 4 बजे 94 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. मोहसिना किदवई को 8 अप्रैल को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के चलते भर्ती कराया गया था.

शाम 5 बजे होगा अंतिम संस्कार

पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई का पार्थिव शरीर उनके नोएडा स्थित घर में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है. वहीं से उन्हें अंतिम संस्कार के लिए निजामुद्दीन के पास स्थित शवदाह ग्रह लाया जाएगा. आज शाम 5 बजे उन्हें सुपर्द-ए-खाक कया जाएगा.