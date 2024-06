विदेश मंत्री जयशंकर ने कतर के PM से की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा

एक दिवसीय यात्रा पर रविवार को कतर की राजधानी दोहा पहुंचे विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S Jaishankar) ने वहां के नेताओं से भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने तथा आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की. विदेश मंत्री ने कतर की राजधानी पहुंचने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से बातचीत की. अल थानी से मुलाकात के बाद जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया, "राजनीतिक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और दोनों देशों की जनता के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बातचीत की. क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर पर भी विचार-विमर्श किया. गाजा की स्थिति पर उनके दृष्टिकोण की सराहना करता हूं."

Delighted to meet PM and FM of Qatar @MBA_AlThani_ in Doha this afternoon. Conveyed the greetings and warm wishes of PM @narendramodi to H.H. The Amir and him.



Reviewed our bilateral relationship focusing on political, trade, investment, energy, technology, culture and people… pic.twitter.com/GXuFYNukx7