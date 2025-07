गयाजी में बने बाढ़ जैसे हालात, बढ़ रहा नदियों का जलस्तर, तैनात हुईं SDRF की टीमें

बिहार में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं. इसमें गयाजी जिले की स्थिति सबसे खराब है. गयाजी में बाढ़ ने तबाही मचा दी है. बाढ़ की वजह से सड़कें और पुलिया टूट चुकी हैं. इससे रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया है. सबसे ज्यादा इस बाढ़ का असर किसान और मजदूरों पर पड़ रहा है.

ऊपरी इलाकों में भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, जिससे गयाजी जिले के आधा दर्जन गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. कई गांव के लोग फंसे हुए हैं. हालांकि प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि सभी को सेफ जगह पहुंचाया जा सके. फल्से नदी और मुहाने नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है.

