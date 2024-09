ओडिशा के 7 जिलों में भी तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात, दिल्ली-हिमाचल बेहाल, जानें आपके शहर के मौसम का हाल

देश की राजधानी दिल्‍ली और पड़ोस के शहर नोएडा में पिछले कई दिनों से झमाझम बारिश हो रही है. देखा जाए तो आज भी बारिश हुई है. सुबह से ही मौसम सुहावना हो गया है. हालांकि, दफ्तर, स्कूल जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जलभराव के कारण लोगों को सड़कों पर घंटों जाम का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले एक सप्ताह तक स्थिति ऐसी ही होने वाली हैै. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पहले ही राजधानी दिल्‍ली सहित उत्‍तर भारत के कई इलाकों के लिए अगले तीन दिनों तक योलो अलर्ट जारी किया था. ऐसे में एक तरफ बारिश लोगों के लिए गर्मी से राहत लेकर आई है.

आंकड़ों को देखें तो इस साल राजधानी दिल्‍ली पर मॉनसून काफी ज्‍यादा मेहरबान रहा है. राजधानी में रहने वाले लोगों को लगभग रोज बारिश देखने को मिल रही है. मौसम विभाग के आंकड़े के अनुसार, इस मॉनसून में अब तक दिल्ली में 913.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है, जो सामान्य से 56 फीसदी ज्यादा है. दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियबाद, साहिबाबाद, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी बारिश का असर देखने को मिल रहा है.

गहरे अवदाब के कारण दक्षिण ओडिशा में मंगलवार को भारी बारिश हुई. बारिश के दौरान सड़कें बह गईं, बिजली आपूर्ति बाधित हो गई और कई इलाके जलमग्न हो गए. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.अधिकारियों ने बताया कि मलकानगिरी, कोरापुट, कंधमाल, रायगड़ा, गजपति और गंजाम जिले प्रभावित हुए हैं. उन्होंने बताया कि सबसे अधिक प्रभावित जिले मलकानगिरी, कोरापुट और गंजाम में स्कूल बंद कर दिए गए हैं.

अधिकारियों ने बताया कि मलकानगिरी को कोरापुट से जोड़ने वाली सड़कें कई स्थानों पर बह गईं, जिससे ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच संपर्क बाधित हो गया. उन्होंने बताया कि अब तक करीब दो हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. क्षेत्र में नदियां उफान पर हैं और उन पर बने कई पुल डूब गए. जलभराव के कारण कई गांव अलग-थलग हो गए.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, गहरा अवदाब का क्षेत्र किसी निम्न दबाव क्षेत्र का अधिक तीव्र चरण होता है और आमतौर पर यह चक्रवाती तूफान के पहले होता है.

मौसम विभाग के अनुसार, मध्य प्रदेश में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आज 21 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, हरदा, गुना और अशोकनगर में रेड अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि राजस्थान के कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है. जानकारी के मुताबिक, जयपुर में आज तेज हवा के साथ बारिश हो रही है. अलवर और आस-पास के जिलों में भी बारिश होने की संभावना है.

छत्तीसगढ़ में पिछले दो दिनों से बारिश हो रही है. इंद्रावती व चिंतावागु नदी उफान पर है. सुकमा और बीजापुर का महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संपर्क टूट गया है. आज भी यलो अलर्ट है.

THE DEPRESSION OVER NORTH CHHATTISGARH MOVED NORTHWESTWARDS AND WEAKENED INTO A WELL MARKED LOW PRESSURE AREA OVER NORTHEAST MADHYA PRADESH AND NEIGHBOURHOOD AT 1200 UTC OF TODAY, THE 10TH SEPTEMBER. pic.twitter.com/onysq8Z617