मोहाली में चल रहे कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग, प्रमोटर को मारी गाली, बंबीहा गैंग पर शक

- मोहाली के सोहाना में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी.
- गोलीबारी में घायल शख्स की पहचान खिलाड़ी और टूर्नामेंट प्रमोटर राणा बलाचौरिया के रूप में हुई है.
- राणा बलाचौरिया पर कुछ लोगों ने सेल्फी लेने के बहाने नजदीक आकर फायरिंग की थी.
Mohali Firing: पंजाब के मोहाली से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है. इस फायरिंग में एक शख्स बुरी तरह से घायल हो गया है. उसे नजदीक से गोली मारी गई है. गोलीबारी की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर जुटे. फिर पुलिस को सूचना दी गई. जिसके बाद मोहाली पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है. मिली जानकारी के अनुसार यह घटना मोहाली के सोहाना में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान सोमवार शाम हुई. स्थानीय लोगों ने बताया कि बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने गोलीबारी की. फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है.
खिलाड़ी और प्रमोटर राणा बलाचौरिया को मारी गोली
गोलीबारी की घटना में घायल शख्स की पहचान राणा बलाचौरिया के रूप में हुई है. राणा बलाचौरिया कबड्डी का खिलाड़ी होने के साथ-साथ सोहाना में चल रहे कबड्डी टूर्नामेंट का प्रमोटर भी था. लोगों ने बताया कि टूर्नामेंट के दौरान ही कुछ लोग सेल्फी लेने के बहाने उसके करीब आए और फिर गोली मार दी.
गोलीबारी के पीछे बंबीहा ग्रुप पर जताया जा रहा शक
मिली जानकारी के अनुसार राणा बलाचौरिया पर गोलीबारी का शक बंबीहा ग्रुप पर जताया जा रहा है. हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. फिलहाल घायल को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. दूसरी ओर पुलिस अधिकारी मामले की छानबीन में जुटे है.
मोहाली एसएसपी ने घटना के बारे में क्या कुछ बताया
मोहाली एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस से घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान एक व्यक्ति को गोली मारी गई. जिसे गोली मारी गई उसकी पहचान राणा बलाचौरिया के रूप में हुई है. उसे इलाज के लिए फॉर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. एसएसपी ने बताया कि मामले की छानबीन जारी है. आगे की जानकारी अपडेट की जाएगी.
खबर अपडेट की जा रही है.
