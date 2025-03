तमिलनाडु में NSG मॉकड्रिल का वीडियो गुरुग्राम का बताकर फर्जी दावे से वायरल

CLAIM वीडियो में देखा जा सकता है कि हरियाणा के गुरुग्राम में एक कार में चार बंदूकधारी मुंह पर कपड़ा बांधकर खुलेआम घूम रहे हैं.

FACT CHECK बूम ने फैक्ट चेक में पाया कि वायरल दावा गलत है. यह वीडियो तमिलनाडु के वेल्लोर में आयोजित एक मॉकड्रिल का है.

सोशल मीडिया पर एक गाड़ी में घूमते कुछ बंदूकधारियों का वीडियो वायरल हो रहा है. यूजर्स वीडियो को वास्तविक मानकर हरियाणा के गुरुग्राम का बताते हुए शेयर कर रहे हैं. बूम ने पड़ताल करने पर पाया कि वीडियो हरियाणा का नहीं बल्कि तमिलनाडु के वेल्लोर में नेशनल सिक्योरिटी फोर्स (एनएसजी) की ओर से की गई एक मॉकड्रिल का है. वीडियो में एक गाड़ी में कुछ लोग मुंह पर कपड़ा बांधे बंदूक लिए दिख रहे हैं. इसे शेयर करते हुए यूजर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए भाजपा शासित राज्य हरियाणा में किस तरह गुंडागर्दी हो रही है.

फेसबुक के एक यूजर ने इसे शेयर करते हुए लिखा, 'ये वीडियो तालिबान का नहीं बल्कि मोदी जी के हिंदुस्तान का है. बताया जा रहा है कि ये वायरल वीडियो भाजपा शासित राज्य हरियाणा के गुड़गांव है जहां एक कार में चार बंदूकधारी मुंह पर कपड़ा बांधकर खुलेआम घूम रहे हैं. आखिर हरियाणा में यह क्या चल रहा है?'

फैक्ट चेक: वीडियो हरियाणा का नहीं है गौर से देखने पर हमने पाया कि वीडियो में 'VIT University' का स्तंभ मौजूद है. पड़ताल करने पर पता चला कि यह वेल्लोर इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (VIT) तमिलनाडु में स्थित है.

आगे संबंधित कीवर्ड के जरिए हमें कुछ ऐसे फेसबुक पोस्ट भी मिले, जिसमें इसे VIT में हुए आतंकी हमले के रूप में शेयर किया गया था. एक्स पर एक पोस्ट में इससे संबंधित अन्य वीडियो भी देखा जा सकता है.

