Fact Check : नैनीताल में AAP के समर्थन में उमड़ा जनसैलाब? जानें दावा करने वाले पोस्ट की सच्चाई

सोशल मीडिया पर ये दावा करने वाला पोस्ट यहां देखा जा सकता है.

दावा : ये तस्वीर नैनीताल में हुई आम आदमी पार्टी की समर्थन रैली की है. विश्‍वास न्‍यूज ने जब इस तस्वीर को लेकर पड़ताल की तो पाया कि ये फोटो तो भारत की है ही नहीं. ये तस्वीर असल में अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स की है और तब की है, जब अर्जेंटीना के फुटबॉल प्रशंसकों ने 18 दिसंबर, 2022 को अर्जेंटीना के विश्व कप जीतने का जश्न मनाया था.

क्या है वायरल पोस्ट?

ट्विटर यूजरRich emoji रिच इमोजी (आर्काइव लिंक) ने 31 मार्च 2024 को फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, "Look at the tremendous crowd in support of Arvind kejriwal and AAP in nainital, just wow (नैनीताल में अरविन्द केजरीवाल और AAP के समर्थन में उमड़ी जबरदस्त भीड़ देखिये, वाह)"

वायरल पोस्ट की पड़ताल

वायरल पोस्ट की जांच के लिए तस्वीर को गौर से देखा तो इसमें कई जगह अर्जेंटीना का राष्ट्रीय झंडा दिखाई दिया. साथ ही इस एक्स (पूर्व में ट्विटर) पोस्ट के कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने इसे अर्जेंटीना का बताया भी है.

फिर ये शक हुआ कि हो सकता है ये तस्वीर अर्जेंटीना की हो सकती है. इसके बाद इस तस्वीर को गूगल लेंस पर सर्च किया गया तो ये तस्वीर कई न्यूज वेबसाइटों पर दिसंबर 2022 में पब्लिश की गई खबरों में मिली.

द हिन्दू की वेबसाइट पर 19 दिसंबर 2022 को प्रकाशित खबर में इस तस्वीर को मेन इमेज के रूप में इस्तेमाल किया गया था. ये खबर अर्जेंटीना के 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने के बारे में है. यहां तस्वीर के साथ में लिखा था, "Argentine soccer fans celebrate their team's World Cup victory over France, in Buenos Aires, Argentina on December 18, 2022. | Photo Credit: AP (अर्जेंटीना के फुटबॉल प्रशंसक 18 दिसंबर, 2022 को ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में फ्रांस पर अपनी टीम की विश्व कप जीत का जश्न मनाते हुए. फोटो साभार: एपी)"

वहीं ट्रिब्यून इंडिया की वेबसाइट पर 18 दिसंबर 2022 को छपी खबर में भी इस तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था. यहां मौजूद जानकारी के अनुसार भी ये तस्वीर अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स की है और तब की है, जब अर्जेंटीना के फुटबॉल प्रशंसकों ने 18 दिसंबर, 2022 को अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर विश्व कप जीतने का जश्न मनाया था.

वायरल पोस्ट को लेकर दैनिक जागरण के खेल संपादक अभिषेक त्रिपाठी ने भी कन्फर्म किया कि ये तस्वीर अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स की है, जब अर्जेंटीना के फुटबॉल प्रशंसकों ने 2022 में अर्जेंटीना विश्व कप जीतने का जश्न मनाया था.

इसके बाद 31 मार्च को हुई INDIA गठबंधन की रैली के बारे में सर्च किया गया तो दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई जनसभा की कई तस्वीरें मिलीं, लेकिन नैनीताल में हुई ऐसी किसी जनसभा की कोई जानकारी किसी प्रामाणिक न्यूज वेबसाइट पर नहीं मिली.

वायरल तस्वीर को 'रिच इमोजी' नाम के ट्विटर हैंडल ने शेयर किया था. यूजर के लगभग 5000 फॉलोअर्स हैं.

निष्कर्ष : जांच में पाया गया कि ये तस्वीर भारत नहीं, बल्कि असल में अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स की है. तस्वीर 18 दिसंबर, 2022 की है, जब अर्जेंटीना के फुटबॉल प्रशंसकों ने अर्जेंटीना के फ्रांस को हराकर विश्व कप जीतने का जश्न मनाया था.

यह ख़बर मूल रूप से विश्‍वास न्‍यूज द्वारा प्रकाशित की गई थी, और इसे शक्ति कलेक्टिव के अंतर्गत NDTV ने पुनर्प्रकाशित किया है.