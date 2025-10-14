विज्ञापन
मंत्रालय में दिखे, लेकिन काम के लिए नहीं... उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए एकनाथ शिंदे

विपक्ष पर निशाना साधते हुए शिंदे ने कहा, "यह महा विकास अघाड़ी नहीं, बल्कि महा 'भ्रमित' अघाड़ी है. उन्हें खुद नहीं पता कि कौन क्या कह रहा है. सब कुछ भ्रम और दिखावे पर आधारित है." उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार किसानों, बाढ़ पीड़ितों और आम जनता के लिए लगातार काम कर रही है.

  • महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष और उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला करते हुए उनकी आलोचना की
  • शिंदे ने महा विकास अघाड़ी को महा भ्रमित अघाड़ी करार देते हुए उनकी राजनीतिक असमंजसता पर सवाल उठाए
  • उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों, बाढ़ पीड़ितों और आम जनता के लिए लगातार कार्यरत है
मुंबई:

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को विपक्ष और उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, "उद्धव ठाकरे, जो हमेशा 'ऑनलाइन' मंत्रालय में आते हैं, आखिरकार आज मंत्रालय में नज़र आए, लेकिन काम के लिए नहीं, बल्कि शिकायतें पढ़ने के लिए." शिंदे मुंबई में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. यह बयान उन्होंने विपक्ष के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की राज्य चुनाव आयोग से मुलाकात की पृष्ठभूमि में दिया

‘महा विकास अघाड़ी नहीं, महा भ्रमित अघाड़ी'

विपक्ष पर निशाना साधते हुए शिंदे ने कहा, "यह महा विकास अघाड़ी नहीं, बल्कि महा 'भ्रमित' अघाड़ी है. उन्हें खुद नहीं पता कि कौन क्या कह रहा है. सब कुछ भ्रम और दिखावे पर आधारित है." उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार किसानों, बाढ़ पीड़ितों और आम जनता के लिए लगातार काम कर रही है. "हमारी मदद से विपक्ष के पैरों तले ज़मीन खिसक गई है. लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महायुति की जीत को वे भूल गए हैं. अब जब स्थानीय निकाय चुनावों में हार तय दिख रही है, तो वे शिकायतें और रोना-धोना शुरू कर चुके हैं." 

‘चुनाव आयोग और अदालतें तभी सही लगती हैं जब जीत मिलती है'

शिंदे ने विपक्ष की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए कहा, "जब महा विकास अघाड़ी जीतती है, तब चुनाव आयोग और अदालतें सही लगती हैं. लेकिन जैसे ही हार का आभास होता है, वे इन्हीं संस्थाओं पर सवाल उठाने लगते हैं। यह उनकी पुरानी आदत है." शिंदे ने विश्वास जताया कि महाराष्ट्र की जनता महायुति के साथ है, जो काम करने वाली, विकास करने वाली और किसानों के साथ खड़ी सरकार है.

विपक्ष चाहे जितना भी एकजुट हो जाए, आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में महायुति की जीत निश्चित है," उन्होंने दोहराया कि ‘जनहित में सभी योजनाएं चल रही हैं.' अंत में शिंदे ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की सभी योजनाएं सुचारू रूप से चल रही हैं और हर फैसला जनता के हित में लिया जा रहा है.

