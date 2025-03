उत्‍तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर-94 चरखा गोल चक्कर के पास तेज रफ्तार से बेकाबू हुई लेम्बोर्गिनी कार ने दो मजदूरो को रौंध दिया था. थाना नोएडा-126 पुलिस ने कार चला रहे दीपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. इस गाड़ी के मालिक मृदुल हैं, जो नोएडा के सुपरनोवा अपार्टमेंट के रहने वाले हैं. वह इस गाड़ी को बेचना चाह रहे थे. 23 वर्षीय कार ब्रोकर दीपक इसे खरीदने के लिए आया था. पुलिस ने दीपक कुमार को गिरफ्तार कर कार को भी कब्जे में लिया गया है.

डीसीपी नोएडा राम बदन सिंह ने बताया कि राजस्थान के अजमेर का रहने वाला दीपक गाड़ियों को खरीदने और बेचने के लिए बतौर ब्रोकर का काम करता है. इस एक्सीडेंट में घायल हुए मजदूर डीजेन रविदास और रमभु कुमार जिनके पैर में चोट आई थी, दोनों की स्थिति खतरे से बाहर है. थाना सेक्टर-126 पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.

