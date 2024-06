"दिल्ली डूब रही है, धन्यवाद...": राजधानी में जलजमाव पर BJP ने AAP पर साधा निशाना

दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह से हो रही बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव हो गया है. जिसके कारण लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा है. आईटीओ पर करीब दो-तीन फीट पानी भर गया है, जिससे वहां जाम लग गया. मंडी हाउस जाने वाले हनुमान मंदिर चौराहे पर तीन फीट पानी भरा हुआ है जिसके बाद सड़क बंद कर दी गई है. इससे अशोक रोड, फिरोजशाह रोड और कनॉट प्लेस जाने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है. कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली के मूलचंद और अन्य इलाकों का भी है. वहीं दिल्ली में हुए जलजमाव पर AAP ने बीजेपी पर साधा निशाना साधा है.

Delhi is drowning… Thanks to the AAP, which controls, both, the state Govt and Municipal Corporation of Delhi.

Looks like Atishi Marlena will have to do another fake fast for cleaning drains, which should have been done long ago!