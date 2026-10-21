कॉकरोच का पुतला जलाने पर अभिजीत दीपके को क्यों याद आए शाहरुख खान?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दशहरे के वक्त प्रतीकात्मक रूप से कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध जताया. इसके लिए अनोखे तरीके का इस्तेमाल किया गया. लोगों ने रावण के पुतले के साथ ही सीजेपी के विरोध में भी पुतला दहन किया. मंगलवार को दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस में दशहरा समारोह के दौरान रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों के साथ-साथ 30 फुट के एक कॉकरोच का पुतला भी जलाया गया. इस कदम पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी, जिससे सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. गौर करने वाली बात यह है कि सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके सोशल मीडिया पर इसको लेकर जवाब भी दिया है. उन्होंने अनोखे विरोध का जवाब बेहद अनोखे अंदाज में दिया.

अभिजीत दीपके ने कॉकरोच पुतला दहन के जवाब में शाहरुख खान की फिल्म 'स्वदेश' का एक हिस्सा शेयर किया, जिसमें डायलॉग है- "मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में हैं."

सीजेपी फाउंडर ने इससे पहले भी इस मामले में जवाब दिया था. जब सोशल मीडिया पर यह खबर सामने आई कि दिल्ली में कॉकरोच का पुतला जलाने की तैयारी हो रही है, तो अभिजीत दीपके ने इस खबर से जुड़े न्यूज एजेंसी के सोशल मीडिया पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए शुक्रिया कहा था. उन्होंने लिखा, "फ्री में पब्लिसिटी के लिए शुक्रिया."

इसके साथ ही, सीजेपी की लीगल अफेयर्स हेड रत्ना सिंह ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "तमाशा करा लो बस इस देश में."

एक अन्य पोस्ट में रत्ना सिंह ने कहा, "दशहरे पर कॉकरोच का पुतला जलाना बस यही दिखाता है कि सत्ताधारी पार्टी कितनी घबराई हुई है. आप लोग हमें इतनी अहमियत दे रहे हैं. यह जानकर अच्छा लगा कि हम इतना असर डाल रहे हैं कि आप हमें अपना कॉम्पिटिशन मानने लगे हैं. साफ है कि हम कुछ तो सही कर रहे हैं."

पुतला जलाने वालों का क्या कहना है?

दशहरे के मौके पर कॉकरोच का पुतला जलाने वाले लोगों का कहना है कि कॉकरोच गंदगी और मैल का प्रतीक है. हमारी पहल 'स्वच्छ भारत' और 'स्वच्छ दिल्ली' अभियानों का समर्थन करती है और इसका मकसद घरों, आस-पड़ोस और समाज से गंदगी को खत्म करने की जरूरत को उजागर करना है. इसे जलाने से 'बुराई पर अच्छाई की जीत' का मैसेज और ज्यादा मजबूत होगा. कॉकरोच को रावण की सेना के असुरों में से एक के रूप में भी दिखाया जाएगा.

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