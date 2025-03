शर्मनाक सियासत! रोहित शर्मा पर कांग्रेस नेता के ये कैसे शब्द, घिरने लगीं तो हटा लिया पोस्ट

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने ऐसा बयान दिया, जो कि अब तूल पकड़ रहा है. कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद की इस टिप्पणी पर सोशल मीडिया पर भी तीखी बहस छिड़ गई. कल भारत बनाम न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान एक्स पर एक पोस्ट में, कांग्रेस की प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने कहा कि रोहित शर्मा मोटे खिलाड़ी है. उन्हें वजन कम करने की जरूरत है. यकीनन भारत का बेअसर कप्तान."

पाकिस्तान के एक खेल पत्रकार ने इस टिप्पणी का विरोध किया और कहा कि रोहित शर्मा एक बहुत प्रभावी और विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं". इस पर उन्होंने अपने जवाब में लिखा, "सौरव गांगुली, तेंदुलकर, द्रविड़, धोनी, कोहली, कपिल देव, शास्त्री और बाकियों की तुलना में उनमें विश्व स्तरीय क्या है? वह एक साधारण कप्तान होने के साथ-साथ एक साधारण खिलाड़ी भी हैं, जिन्हें भारत का कप्तान बनने का सौभाग्य मिला." हालांकि अब कांग्रेस प्रवक्ता ने अपनी इस पोस्ट को हटा लिया है.

कांग्रेस प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर इस मामले को तूल पकड़ता देख कहा कि यह एक सामान्य टिप्पणी थी जिसमें कुछ भी गलत नहीं था. कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, "मैंने बस सामान्य तरीके से बात की, मैं यह समझने में विफल हूं कि लोकतंत्र में हमें बोलने का अधिकार कैसे नहीं है." उनकी टिप्पणी पर बीजेपी ने भी तीखा हमला किया और कांग्रेस पर भारतीय कप्तान के पीछे पड़ने का आरोप लगाया.

Shame on Congress!



Now they are going after the Indian Cricket Captain!



Do they expect Rahul Gandhi to now play cricket after failing in Indian politics! https://t.co/taWuC8bqgi