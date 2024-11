महाराष्ट्र में हार के बाद कांग्रेस पहुंची EC, मतदाता रिकॉर्ड और मतदान प्रतिशत को लेकर उठाए सवाल

Congress Reached Election Commission: कांग्रेस (Congress) ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (Maharashtra Election Result 2024) में गड़बड़ी का आरोप लगाकर चुनाव आयोग से शिकायत की है. शुक्रवार को कांग्रेस ने एक ज्ञापन के माध्यम से चुनाव आयोग से इस पर विस्तृत जवाब की मांग की. साथ ही यह भी आग्रह किया कि आयोग उसके नेताओं को मिलने का अवसर दे ताकि वह इन ‘विसंगतियों' तथा इस विधानसभा चुनाव से संबंधित कुछ अन्य मुद्दों को उठा सके. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर इस ज्ञापन को साझा किया. इस ज्ञापन पर कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले और राज्य प्रभारी रमेश चेन्निथला के हस्ताक्षर हैं.

Here is a memorandum just submitted to @ECISVEEP on the Maharashtra assembly elections by Shri @NANA_PATOLE, Shri @MukulWasnik, and Shri Ramesh @chennithala



They have raised serious issues which are being discussed in the public domain. They have asked the EC for an in-person… pic.twitter.com/K4zfx5tjhF